"Ein Stück weit fassungslos": Essen hadert nach dem FCI-Spiel

Die Favoritenrolle war klar vergeben, am Ende durfte sich der FC Ingolstadt in Essen aber über einen gewonnenen Punkt freuen. Bei Rot-Weiss ärgerte sich indes nicht nur der Trainer über das Remis.

Schlusslicht erwartet Aufstiegskandidat, der Neuling den Zweitliga-Absteiger - bei Essen gegen Ingolstadt waren die Rollen vor dem fünften Spieltag verteilt, zumal Essen einen Fehlstart hingelegt hatte: vier Spiele, kein Sieg, nur ein Punkt. Bis zur 84. Minute sah es aber ganz danach aus, als sollte RWE der erste Drittliga-Sieg gelingen, führte die Dabrowski-Elf doch 2:0. Vier Minuten und zwei Bech-Tore später zum 2:2 war es vorbei mit dem ersten Dreier.

"Wir müssen als klarer Sieger vom Platz gehen", zeigte sich Christoph Dabrowski bei "Magenta Sport" genervt. "Und dann ist es umso bitterer hintenraus, zwei Tore zu kassieren und uns um den Lohn zu bringen." Sein Team hatte viel investiert, sich von dem schwachen Saisonstart nicht verunsichern lassen und sich mit den Toren von Felix Bastians per Elfmeter und Simon Engelmann zunächst belohnt, dann aber in der Schlussphase in der Defensive Mängel offenbart.

Wir müssen das Tor mit unserem Leben verteidigen. Christoph Dabrowski

"Am Ende müssen wir das Tor mit allem, was wir haben, verteidigen", so Dabrowski. "Sowas darf dann nicht mehr passieren", ärgerte sich der Coach. "Wir müssen das Tor mit unserem Leben verteidigen. Das ist unser Problem in den ersten fünf Spielen gewesen und daran müssen wir arbeiten. Dann werden wir auch Punkte holen."

Torschütze Engelmann war nach den beiden späten Gegentoren "ein Stück weit fassungslos", zumal RWE "ein sehr gutes Spiel gemacht" habe. Der Aufsteiger hatte "Ingolstadt am Rande der Niederlage und dann bekommst du am Ende zwei solche Eier rein. Ich verstehe das nicht, dass wir immer so leichte Gegentore bekommen", sagte der 33-jährige Stürmer. "Es tut sehr weh am Ende."

Auch für Bastians waren es "zwei verschenkte Punkte". Um in der 3. Liga zu bestehen, müsse Essen "viel, viel cleverer sein". Und im besten Fall im Neulings-Duell am kommenden Samstag in Bayreuth (14 Uhr, LIVE! bei kicker) den ersten Drittliga-Sieg nachholen.