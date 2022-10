Ein Streit, Rückkehrer, Fragezeichen: Die NBA-Titelkandidaten

In der Nacht auf den Mittwoch (MEZ) startet die neue NBA-Saison. Und in Sachen Titel könnte es sehr spannend zugehen, denn es gibt einige Teams, denen der ganz große Wurf zugetraut werden kann.

Die NBA ist offen wie lange nicht mehr, der ganz klare Favorit auf den Titel kann nicht benannt werden. Welche Mannschaft aber selbstredend direkt in den Sinn kommen sollte, sind die Golden State Warriors, der aktuelle Titelträger. In den vergangenen acht Jahren krönten sich die Dubs viermal zum NBA-Champion. Und da mit Stephen Curry, Klay Thompson und Draymond Green die Big Three, die sich natürlich nach all den Jahren blind versteht, immer noch da ist, spricht erst einmal gar nichts gegen eine Titelverteidigung. Erst recht nicht, wenn man sieht, dass die Warriors auch sehr viel junges Talent in ihren Reihen haben.

Allerdings gab es im Vorfeld der Saison auch negative Schlagzeilen über den Meister. Denn Green attackierte in einer Trainingseinheit Top-Nachwuchsmann Jordan Poole heftig und sorgte für einen Eklat. Nach zunächst Einzeltraining öffneten die Warriors dann ihrem besten Verteidiger wieder die Tür. Einen faden Beigeschmack gibt das natürlich trotzdem und es muss zumindest hinterfragt werden, ob sich Green und Poole, die zweifelsfrei beide extrem wichtig für die Warriors sind, zusammenraufen können. Aber beide sind Profis und die Franchise muss von beiden erwarten können, sich in den Dienst der Mannschaft zu stellen. Mit einem starken Green, Thompson (die beide vergangene Saison lange ausfielen) und Curry, einer der besten Spieler der Welt, sind die Dubs ein heißer Anwärter auf den Titel.

Celtics haben nun Erfahrung

Dieser sind auch die Boston Celtics, die in der vergangenen Finalserie gegen die Warriors verloren. Die Truppe hatte im vergangenen Jahr keine Erfahrung in den Finals, das sähe nun bei Jayson Tatum, Jaylen Brown & Co. anders aus. Die Spiele gegen die Dubs dürften den Kelten einiges an Erfahrung eingebracht haben. Allerdings gab es im Sommer bei Boston auch den großen Knall, denn Coach Ime Udoka wurde suspendiert. Als Begründung nannte der Rekordmeister einen Verstoß gegen interne Regeln. Assistent Joe Mazzulla übernahm die Mannschaft und muss nun zeigen, dass er ähnlich erfolgreich wie sein ehemaliger Chef sein kann. Die Voraussetzungen sind gut, denn die Celtics haben im Kern, Al Horford einmal abgesehen, immer noch eine sehr junge und hungrige Mannschaft.

Giannis und die Bucks stehen hoch im Kurs

Im Osten streiten sich die Celtics in der regulären Saison um den Top-Platz unter anderem mit dem Milwaukee Bucks. Das Team um Superstar Giannis Antetokounmpo holte 2021 den Titel und steht bei den Experten auch in dieser Saison wieder hoch im Kurs. Allerdings müssen die Bucks zunächst auf Khris Middleton und auch Pat Connaughton verzichten. Das ist natürlich nicht sonderlich gut für die Tiefe, die zuletzt auch durchaus ein Problem der Franchise war. Allerdings dürfte das trotzdem keinen in Panik versetzen, denn Milwaukee hat immer noch einen Top-Kader und mit Antetokounmpo einen der besten Spieler der Welt in seinen Reihen.

Kawhi ist zurück!

Als einer der Favoriten gehen auch die Clippers in die neue Saison - und das liegt natürlich an der Rückkehr von Kawhi Leonard. Der zweimalige NBA-Champion war einer der besten Spieler der Liga, verpasste dann mit einer Kreuzbandverletzung aber die komplette vergangene Spielzeit. Seine Rückkehr ist natürlich ein Hoffnungsschimmer, aber zugleich auch mit einem Fragezeichen verbunden, denn "die Klaue" muss erst einmal unter Beweis stellen, dass sie immer noch an die Form vergangener Jahre herankommt. Gelingt das, bildet Leonard zusammen mit Paul George eines der besten Duos der Liga. Kombiniert mit der Tiefe, die Clippers haben wohl den tiefsten Kader der Liga, macht das L.A. zum absoluten Contender auf den Titel.

Nets als große Unbekannte

Bei den Buchmachern sind auch die Brooklyn Nets in Sachen Titel unter den Top Fünf zu finden. Das liegt allen voran an Kevin Durant, der sich nun doch dazu entschieden hat, weiter in Brooklyn Basketball zu spielen. Und da auch Kyrie Irving weiter da ist und Ben Simmons quasi als Neuzugang bezeichnet werden kann, haben die Nets einen Kader, der den Titel holen kann. Auf dem Papier hat die Franchise fast mehr Talent als jedes andere Team, nur ist gefühlt auch jeder Saison-Ausgang denkbar. Das Gerüst wirkt instabil, das zeigte nicht zuletzt die vergangene Sommerpause, als es unfassbar viele Fragezeichen gab. Eine erneut Trade-Forderung eines Top-Stars würde längst nicht mehr überraschen. Für die Play-offs wird es im Normalfall sicher reichen, bekommen es Durant, Irving und Simmons zusammen hin, kann auch einiges mehr gehen.

Und sonst so?

Neben diesen fünf Teams, die die Buchmacher ganz vorne haben, gibt es einige andere Mannschaften, die man auch auf dem Zettel haben sollte. Beispielsweise die Philadelphia 76ers, die einen tollen Kader haben und neben Joel Embiid auch auf James Harden und Tyrese Maxey zurückgreifen können. Oder aber die Phoenix Suns um Chris Paul, der allerdings mit 37 Jahren nicht mehr der Jüngste ist, Devin Booker und Deandre Ayton. Und auch die Denver Nuggets mit MVP Nikola Jokic darf man nicht außer Acht lassen.

Aus deutscher Sicht geht natürlich immer ein Blick auf die Dallas Mavericks, wo unter anderem Maxi Kleber spielt. In der vergangenen Saison ging es bis in die Conference-Finals, wo Golden State zu stark war. Dennoch: Einem Team mit Luka Doncic sollte zunächst mal alles zugetraut werden.

Das gilt ebenso für eine Mannschaft mit LeBron James. Auch der "King" ist jedoch schon 37 Jahre alt. Doch er und Anthony Davis wollen natürlich die vergangene Saison vergessen machen, als nicht mal die Play-offs erreicht wurden. Mit Dennis Schröder haben sie den Kapitän der deutschen Nationalmannschaft dazubekommen, der allerdings erst einmal mehrere Wochen fehlen wird. Spannend wird dann, wieviel Spielzeit er bekommen wird, denn Russell Westbrook ist auch immer noch da.