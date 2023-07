Ein Stern geht auf: Top-Talent Kharchenkov führt Deutschland ins Halbfinale

Während sich die A-Nationalmannschaft noch auf die anstehende WM vorbereitet, läuft es bei den U-18-Junioren bereits rund - und Deutschland greift nach einer Medaille. Auch dank Toptalent Ivan Kharchenkov.

Aktuell läuft in Nis die Europameisterschaft der U-18-Junioren. Das DBB-Team sorgt dabei im Süden Serbiens für mächtig Wirbel, steht dank eines 78:70-Erfolgs über Griechenland im Halbfinale. Gegen die Hellenen entwickelte sich ein rasantes Spiel mit hohem Tempo, aber auch vielen Fehlern hüben wie drüben. Eine bärenstarke Defensive im dritten Viertel aber brachte Deutschland auf die Siegerstraße.

Großen Anteil am Erfolg hatten der 17-jährige Point Guard Christian Anderson (22 Punkte) und Ivan Kharchenkov, der in 30 Minuten Spielzeit satte 27 Punkte erzielte, dazu kamen noch sechs Rebound und zwei Assists. Der 16-Jährige spielt bislang ein herausragendes Turnier: Der Shooting Guard steht bei im Schnitt 18,4 Punkten - und das bei einer Wurfquote von beinahe 50 Prozent. Kharchenkov zählt zu den besten Spielern des Turniers, was aber nicht unbedingt eine Überraschung ist, liegt ihm Basketball doch im Blut.

Basketball liegt Kharchenkov im Blut

Vater Alexander war 1974 mit der Sowjetunion Weltmeister und spielte unter anderem beim Topklub ZSKA Moskau. Anfang der 1990er zog er nach Deutschland, wo er eine zweite Heimat fand. Seine Liebe zum Basketball gab er an seinen Söhne weiter, so spielte Nikita (36) bei zahlreichen BBL-Klubs, während der 19 Jahre jüngere Ivan nun durchstartet - und das beim FC Bayern München, wo er seit der U 14 spielt.

Um schulisch nicht abgehängt zu werden, darf Kharchenkov als einer von zwei Basketballern auf den FC Bayern Campus, dem Nachwuchszentrum des Klubs, das eigentlich der erfolgreichen Fußballsparte gewidmet ist, ziehen. Ein Schritt, der sich bezahlt machte, denn der Guard machte den nächsten Leistungssprung und empfahl sich für die erste Mannschaft.

"Entweder ich spiele Basketball oder mir ist langweilig", sagte Ivan, der zum Saisonende sogar sein Debüt in der BBL gab. In Göttingen und Oldenburg lief er für die in dieser Phase chronisch ersatzgeschwächten Bayern auf. In Oldenburg schaffte er es sogar in die Starting Five und goutierte das mit 13 Punkten. Er ist auch der jüngste Spieler, der seit dem Beginn der elektronischen Statistikerfassung in der Bundesliga einen Korb erzielte.

Da wird es für jeden schwer, gegen uns zu gewinnen. DBB-Trainer Christian Held

Allerdings hatte Kharchenkov trotz seines noch sehr jungen Alters schon mit Verletzungen zu kämpfen - das ist aber aktuell in Nis kein Thema, dort geht es ums etwas anderes: "Wenn ich Basketball spiele, will ich gewinnen."

Das geht bekanntlich nur im Team, wohl auch deshalb lobte DBB-Trainer Christian Held nicht einen einzelnen Spieler, sondern die gesamte Mannschaft, "die vor allem defensiv und im Rebounding gegen sehr starke Griechen einen unglaublich guten Job gemacht" habe.

Erstmals seit 2016 steht damit also wieder eine deutsche Auswahl unter den letzten Vier einer U-18-EM - diesmal soll es auch erstmals mit einer Medaille klappen. Angst und Bange ist Held nicht, denn er weiß um die Stärken seiner Schützlinge. "Wir, als deutscher Basketball, verteidigen auf einem extrem hohen Niveau. Da wird es für jeden schwer, gegen uns zu gewinnen."

Im Halbfinale geht es entweder gegen Gastgeber Serbien oder Israel.