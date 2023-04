Ein Spiel wie jedes andere? Für Eggestein erst nach dem Anpfiff

Für drei Freiburger Profis ist das Auswärtsspiel in Bremen (Sonntag, 15.30 Uhr) auch eine Reise in die Vergangenheit und ein Treffen mit Freunden und Familie. Am längsten dort gespielt hat Maximilian Eggestein, für den es die erste Rückkehr in einem Pflichtspiel ist.

"Ich werde wahrscheinlich nicht nervöser sein, aber man wird schon merken, dass es besonders ist, dass viele Freunde und Familie da sind", sagte Eggestein, "aber mit dem Anpfiff wird es ein Bundesligaspiel wie jedes andere." Der 26-Jährige hat zehn Jahre für Werder gespielt, bevor er im Sommer 2021 nach dem Abstieg der Bremer nach Freiburg wechselte. Einmal war er schon wieder im Weserstadion, zum Abschiedsspiel von Claudio Pizarro im vergangenen September, und ist froh, "dass ich das schon abgehakt habe - aber diesmal geht es natürlich um etwas".

Schließlich habe der Sport-Club "drei ganz wichtige Spiele" vor sich, wie Eggestein betonte. Nächstes Wochenende kommt Schalke nach Freiburg, danach geht es für den SC nach Köln. "Unser Anspruch ist es, in diesen Spielen etwas zu holen", so der Mittelfeldspieler, "vor der Niederlage gegen Bayern haben wir zweimal Punkte ein bisschen liegenlassen, die wollen wir uns jetzt zurückholen - wenn man das so sagen kann. "Die beiden Unentschieden gegen Hertha BSC und in Mainz waren auch Trainer Christian Streich in der Summe zu wenig. Trotzdem lobte er seine Mannschaft, die danach in den beiden Spielen gegen den FC Bayern "vollständig an die Kante gegangen" sei.

Wir wollen Bremen vor eine schwierige Aufgabe stellen, aber es wird ein Spiel auf Augenhöhe. Christian Streich

Jetzt hofft er darauf, dass die Spieler in den kommenden Partien "die gleiche Intensität auf den Platz bringen", und dass seine Mannschaft auch mal wieder früh in Führung geht. "Aber das kannst du nicht programmieren", sagte Streich. Zuletzt ist das dem SC beim Heimsieg gegen Hoffenheim gelungen, als Eggestein in der 5. Minute sein bislang einziges Saisontor erzielte. Streich rechnet mit einem engen Spiel, in dem "Nuancen entscheiden". Auch wenn die Bremer fünfmal nacheinander nicht gewonnen haben, hätten sie "immer die Qualität, zurückzukommen", was sie auch am vergangenen Wochenende beim 2:2 in Mainz gezeigt hätten. "Wenn wir Bälle erobern, brauchen wir gute Lösungen, damit wir in ein gutes Umschaltspiel kommen", sagte der SC-Coach. "Wir wollen Bremen vor eine schwierige Aufgabe stellen, aber es wird ein Spiel auf Augenhöhe."

Und auf das freut sich Streich, auch wegen des "tollen Stadions mit Fans, die ihre Mannschaft unterstützten". "Da geht’s ab", hatte er schon in der Vorwoche gewarnt. Das weiß besonders Stürmer Lucas Höler, der zwar nie bei Werder gespielt hat, obwohl er aus der Region stammt, den Klub aber als Fan angefeuert hat. Auch SC-Rekordtorjäger Nils Petersen kennt sich im Weserstadion gut aus. Der 34-Jährige hat vor seinem Wechsel nach Freiburg zweieinhalb Jahre in Bremen gespielt.

Eggestein erhofft sich mehr Spielzeit als im Hinspiel

Alle drei Freiburger mit Werder-Vergangenheit verfolgen weiterhin die Spiele der Bremer, wenn das zeitlich möglich ist. "In der Rückrunde haben sie noch nicht so viele Punkte geholt wie in der Hinrunde, aber sie stehen gut da, und spielen einen ansehnlichen Ball, was für einen Aufsteiger nicht immer so typisch ist", lobte Eggestein. "Sie haben gezeigt, dass sie in die Bundesliga gehören und stehen zu Recht da, wo sie stehen." Klar ist aber auch für ihn, dass die alte Liebe an diesem Wochenende keine Punkte einfahren soll, denn mit dem Sport-Club könnte er sich sogar den Jugendtraum Champions League erfüllen - auch wenn er das nicht als Zielvorgabe verstanden wissen will.

In dieser Saison hat er nur das Bundesligaspiel gegen Bochum wegen eines Handbruchs aus dem Spiel in Stuttgart zu Beginn der Saison verpasst. Ausgerechnet beim 2:0 in der Hinrunde gegen Bremen hatte er allerdings seinen kürzesten Einsatz, und wurde erst in der Nachspielzeit eingewechselt. Nun wünscht er sich ganz bescheiden, "dieses Mal ein bisschen länger zu spielen", was angesichts von insgesamt 22 Startelfeinsätzen wohl erfüllt werden dürfte. Und nach dem Abpfiff wird es dann für ihn wieder zu einem Spiel, das nicht wie jedes andere ist. "Es wird spannend die Jungs und den Staff wieder zu sehen", freut sich Eggestein, warnt aber schon mal vor: "Ich werde nicht alle treffen können."