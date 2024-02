Ein Spiel Sperre für den Unglücksraben: Vollert darf gegen Lübeck wieder ran

Insgesamt läuft es nicht rund beim Halleschen FC, am vergangenen Samstag insbesondere bei Jannes Vollert. Der fehlt dem Drittligisten im Spiel bei 1860 München.

Nach dem starken Start 2024 mit zwei Dreiern ist in Halle schon längst Ernüchterung eingekehrt. Nur ein Punkt aus den folgenden vier Spielen, zuletzt zwei Niederlagen, am vergangenen Sonntag ging der HFC trotz zweimaliger Führung nach einem wilden Spiel gegen Erzgebirge Aue mit 2:3 als Verlierer vom Platz. Tragische Figur: Jannes Vollert.

Der verschätzte sich nach einem weiten Ball in den Strafraum des HFC, riss in der Folge Aues Offensivmann Marcel Bär um und kassierte für diese Aktion beim Stand von 2:2 die Rote Karte von Schiedsrichter Nico Fuchs. Marvin Stefaniak ließ sich zudem die Chance nicht nehmen und verwandelte den fälligen Elfmeter zum 3:2 für Erzgebirge.

In Unterzahl schaffte Halle den Ausgleich nicht mehr und verpasste es, sich von den Abstiegsrängen zu entfernen. Nun geht es für die Elf von Trainer Sreto Ristic am Sonntag (19.30 Uhr, LIVE! bei kicker) zum Abschluss des 26. Spieltages bei 1860 München im Abstiegskampf weiter - ohne Vollert. Der 26-Jährige wurde vom DFB-Sportgericht wegen eines unsportlichen Verhaltens mit einer Sperre von einem Spiel belegt.

Gegen Lübeck darf Vollert wieder spielen

Der Spieler und auch der Verein haben dem Urteil zugestimmt, das Urteil ist damit rechtskräftig. So wird Vollert, der seit 2019 beim Halleschen FC spielt, 120 Drittliga-Partien für den Verein bestritten hat und 14-mal in der laufenden Saison auflief, am 25. Februar im richtungsweisenden Spiel gegen den VfB Lübeck wieder mitwirken können.