Ein Spiel, größer als Disneyland: Was Super Bowl LVI so besonders macht

Der Super Bowl hat in diesem Jahr einen extrem passenden Austragungsort gefunden. Auf dem Feld prallen zwei Philosophien aufeinander.

Das teuerste Stadion des Planeten liegt streng genommen unter seiner Oberfläche. Sieben Millionen Kubikmeter Erde mussten abgetragen werden, damit das SoFi Stadium in Los Angeles nicht dem nahegelegenen Flughafen in die Quere kommt. Bei allem anderen wurden keine Kompromisse gemacht: Etwa fünf Milliarden US-Dollar hat die Arena gekostet, mehr als jede andere zuvor.

In der Nacht von Sonntag auf Montag spielen hier nun die Cincinnati Bengals und die Los Angeles Rams um den 56. Super Bowl - es ist die erste Feuertaufe für die 2020 mitten in der Pandemie eröffnete Arena. Die Eröffnungsfeier der Olympischen Sommerspiele 2028 soll hier stattfinden, vielleicht auch Spiele der Fußball-WM 2026.

Amerikanische Medien schreiben gerne, dass der Gesamtkomplex "Hollywood Park" inklusive brandneuer Konzerthalle doppelt so groß ist wie der Vatikan und mehr als dreimal so groß wie Disneyland. Irgendwie, könnte man sagen, passt der Super Bowl, dieser Feiertag der Gigantomanie, nirgendwo anders so gut hin wie ins SoFi. Ein Spiel, größer als alles andere. Ein Spiel, größer als Disneyland.

Rams im "All-In-Modus"

Für die Los Angeles Rams kann das Spiel unmöglich noch größer werden. 54 Jahre lang hatte kein Team einen Super Bowl im eigenen Stadion bestritten, ehe natürlich Tom Brady und die Tampa Bay Buccaneers im Vorjahr kamen und siegten. Jetzt heißt es also schon wieder: Finale at home. Den Super Bowl im neuen, schicken und vor allem teuren Stadion zu gewinnen ist so etwas wie die Endstufe der Vision von Bauherr und Rams-Besitzer Stan Kroenke, als er die Rams 2016 - auch aufgrund der Stadion-Pläne - von St. Louis nach Los Angeles umsiedelte.

Sportlich wurden sowieso alle Hebel in Bewegung gesetzt: Die Rams befinden sich in einem "All-In-Modus". Draft-Picks für die Stars von morgen tauschen sie ein für gemachte Stars von heute. Ein teures Team in einem teuren Stadion in einer teuren Stadt, das passt. Vor der Saison kam Quarterback Matthew Stafford von den Detroit Lions, weil sein Vorgänger Jared Goff zwar nicht schlecht, aber auch nicht gut genug für den großen Wurf war. Nach einem durchwachsenen Start investierten die Rams weiter, holten während der Saison in Wide Receiver Odell Beckham Junior und Pass Rusher Von Miller zwei der größten Namen der letzten NFL-Jahre.

Damit ist der Super Bowl 2022 auch ein Kampf der Philosophien. Denn die Herangehensweise der Cincinnati Bengals ist völlig konträr. Ihr Erfolg in der laufenden Saison ist geradezu eine Ode an das US-amerikanische Draft-System. Erst vor zwei Jahren waren die Bengals das schlechteste Team der gesamten NFL, durften daraufhin als erstes Team einen College-Spieler auswählen - und nahmen Joe Burrow. Der hochtalentierte Quarterback, der noch dazu aus Ohio stammt, spielt nach einem Kreuzbandriss im Premierenjahr gerade seine erste komplette NFL-Saison und steht schon im Super Bowl. So kann Chancengleichheit im Sport aussehen.

Während bei den Rams also der aus Detroit geholte Stafford auf den aus Cleveland gekommenen Beckham wirft, ist Burrows liebste Anspielstation Ja’Marr Chase. Die beiden spielten schon im College an der Louisiana State University zusammen und brachten Defenses zur Verzweiflung. Ein Jahr nach Burrow zogen die Bengals dann auch Chase im Draft - und das Duo machte in der NFL einfach so weiter.

Auf der Pressekonferenz nach dem Super-Bowl-Einzug wurde Burrow von einem Reporter gefragt, ob die Diamanten an seiner Halskette echt seien. "Das sind sie definitiv", sagte er nur. "Ich verdiene zu viel Geld, um gefälschte zu haben." Er wird sich im SoFi Stadium zurechtfinden.

