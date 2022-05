Ein Spiel. Eine Chance. Ein Triumph.

Im Finale der Champions League gelingt dem BVB 1997 ein Sieg für die Ewigkeit. Doch das Märchen wird auch von Misstönen begleitet.

Schon eine Viertelstunde vor dem Abpfiff verschaffen sich die Dortmunder Fans auf den Rängen deutlich Gehör. Ihre Botschaft: unmissverständlich. Michael Zorc soll kommen. Sein Spitzname "Susi" schallt von den Rängen. Noch sitzt der Kapitän auf der Bank, mit knapp 35 Jahren tickt seine biologische Uhr, längst befindet er sich im Spätherbst seiner Karriere. Ottmar Hitzfeld speist ihn in der Champions League nur noch mit Kurzeinsätzen ab; auch in dem mit 3:1 (2:0) gewonnenen Finale gegen Juventus Turin formiert der BVB-Trainer das defensive Mittelfeld lieber mit Paul Lambert und Paulo Sousa.

Die Binde trägt an diesem 28. Mai 1997 Matthias Sammer, jedenfalls bis kurz vor dem Ende: Der Überlieferung nach appelliert Europas Fußballer des Jahres an Hitzfeld, Zorc unbedingt noch einen Kurzeinsatz zu spendieren, damit der seit 1988 amtierende Anführer der Borussia den Henkelpott in den Abendhimmel über München recken kann. "Das war eine feine Geste von Matthias", sagt Zorc 25 Jahre später, "und wie das Publikum meine Einwechslung gefordert hat, hat mich tief berührt. Ich bin dankbar, dass ich noch ein paar Minuten auf dem Platz stehen und ein Teil der Mannschaft sein durfte."

"Ein modernes Fußball-Märchen"

Als er dann wenig später die 73,5 Zentimeter große und 7,5 Kilogramm schwere Trophäe als sichtbares Zeichen des ersten deutschen Champions-League-Sieges entgegennimmt, erlebt das Münchner Olympiastadion mitreißende Momente schwarz-gelber Glückseligkeit. Mit dem Sieg über den Titelverteidiger sichern sich die Westfalen einen Platz in der Ruhmeshalle des Fußballs. Ergriffen spricht Präsident Dr. Gerd Niebaum von einem "traumhaften Erfolg" und einem "modernen Fußball-Märchen". Gleichzeitig fällt von dem Visionär an der Spitze des Klubs eine Last ab wie Bruchschnee von einem Dach: Als Titelverteidiger steht der BVB auch in der Saison 1997/98 auf der Teilnehmerliste der Königsklasse, die er als Bundesliga-Dritter ansonsten verpasst hätte. Was damals nur die wenigsten ahnen: Schon im Jahr des größten Erfolges ist in Dortmund, wo Niebaums Visionen Unmengen von Geld verschlingen, wirtschaftlich alles auf Kante genäht. Gegen Juventus ist die Borussia deshalb zum Sieg verdammt. Sein oder Nichtsein - das ist die Frage. Ein Spiel von existenzieller Bedeutung.

Einfache Formel: ein Spiel, eine Chance, ein Triumph

Doppeltorschütze Karl-Heinz Riedle und Lars Ricken schieben die düsteren Wolken mit ihren Treffern beiseite. Ausgerechnet gegen Juve, den hohen Favoriten, "das Real Madrid der damaligen Zeit", wie Zorc betont. Von der Papierform sei Italiens Rekordmeister deutlich stärker gewesen, erinnert sich Sammer, "das war eine eingespielte Weltklassemannschaft. Von fünf Duellen gewinnen wir eines, einmal schaffen wir mit Regen und Gewitter ein Unentschieden, und dreimal ziehen wir den Kürzeren". Drei Tage vor dem Showdown in München feiert die Alte Dame den abermaligen Gewinn der italienischen Meisterschaft. Ob sich die Bianconeri, die Weiß-Schwarzen, deshalb für unbesiegbar halten? Dortmund jedenfalls entwickelt diese entwaffnend einfache Erfolgsformel: ein Spiel, eine Chance, ein Triumph.

Einer der größten Lupfer der deutschen Geschichte: Dortmunds im Jahr 1997 und bis heute gefeierter Champions-League-Torschütze Lars Ricken. IMAGO/Sven Simon

Welches Brett mit Juventus auf den BVB zukommt, ist allen klar. "Trotzdem herrschte bei uns Optimismus vor", berichtet Sammer, "wir hatten das Gefühl, dass auch wir nicht ganz blind sind. Das hat uns getragen." Was Dortmund der Weltauswahl aus der piemontesischen Hauptstadt entgegensetzt, hat Manager Michael Meier sukzessive aus Italien importiert: Stefan Reuter, Andreas Möller, Julio Cesar, Jürgen Kohler und Paulo Sousa sind von Juventus (ausgerechnet!) gekommen, Sammer von Inter Mailand, Karl-Heinz Riedle von Lazio Rom.

"Wir hatten Persönlichkeiten in der Mannschaft, die in den Jahren zuvor herausragende Leistungen gebracht und Titel gewonnen hatten", betont Möller. "In der Mannschaft steckte viel Erfahrung und die unglaubliche Sehnsucht nach diesem großen internationalen Erfolg." Auf dem Weg dorthin bekommt es der deutsche Champion mit den Meistern aus Spanien, Frankreich und England zu tun. Der BVB beendet die Vorrunde punktgleich hinter Atletico Madrid, schaltet dann AJ Auxerre und Manchester United aus - und zelebriert gegen Turin einen Sieg für die Ewigkeit. In Dortmund herrscht danach Ausnahmezustand. Die Stadt versinkt in einem Jubelmeer.

BVB weltweit bekannt: "Das ist ein Riesenpfund und hilft enorm"

Verwelkt ist der Ruhm bis heute nicht. Dass der BVB 1997 den wichtigsten globalen Vereinstitel erringt, den auf Hochglanz polierten Henkelpott stolz im Vereinsmuseum präsentiert - und die Wiederholung dieses Coups im deutsch-deutschen Endspiel gegen Bayern München 2013 nur hauchdünn verpasst -, bestimmt bis in die Gegenwart hinein die weltweite Wahrnehmung der Schwarz-Gelben. "Das ist ein Riesenpfund und hilft uns enorm", unterstreicht Geschäftsführer Carsten Cramer, "es gibt eine Generation, die uns sehr stark mit 1997 in Verbindung bringt. Das nicht zu nutzen wäre fahrlässig." Als Dortmunder Markenbotschafter verbreiten Riedle und Ricken - wer sonst? - auf ihren Auslandsreisen den Glanz dieses einzigartigen Erfolges. Und Riedle, so heißt es, könne verschmerzen, dass Rickens zum "Jahrhunderttor" gewählter Heber zum 3:1 seinen Doppelschlag überstrahle. "Darüber können die beiden schmunzeln und frotzeln", verrät Cramer.

Nehmen Sie bitte die Dortmunder! Uli Hoeneß' Tipp an den "Limmerhof"

Schon zwei Tage vor dem größten Moment in der Vereinsgeschichte bezieht die Borussia ihr Quartier in Taufkirchen, eine knappe halbe Autostunde vom Endspielstadion entfernt. Man hat sich für den "Limmerhof" entschieden, der 15 Jahre - und bis in die Amtszeit Louis van Gaals (2009 bis 2011) - den FC Bayern München vor seinen Heimspielen beherbergt. Als vor dem Champions- League-Finale dann sowohl Dortmund als auch Turin bei ihr anfragen, gerät Senior-Chefin Balbina Kaffler in die Zwickmühle und sucht den Rat des Bayern-Managers. "Und Uli Hoeneß", verrät sie dem kicker, "hat mir gesagt: Nehmen Sie bitte die Dortmunder!" Der BVB bucht das komplette Hotel mit 80 Zimmern, nicht alle werden benötigt, aber nichts und niemand soll die Westfalen stören. Ablenkung finden sie bei Kafflers zehn Wochen altem Dackel Gustl, der gleichzeitig als Glücksbringer dient.

In der Ruhe ihres Hotels tanken die BVB-Profis noch einmal auf. Dass ihr Manager Meier zum Abschied mit einem Augenzwinkern zuruft, sie sei schuld, wenn das Spiel verloren gehe, nimmt Balbina Kaffler als das, was es sein soll: als einen Spaß und als Auflockerung, bevor es ernst wird. Alle Sorgenkinder sitzen mit im Dortmunder Bus. Noch bei der Ankunft in München hat sich die Hälfte des mitgereisten Kaders mit größeren und kleineren Blessuren gleich in die Praxis von Dr. Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt verabschiedet. Hitzfeld lässt es zu, dass alle Spieler tief in sich hineinhorchen - und selbst entscheiden, ob und wie lange sie trainieren. Reuter: "Der Trainer hat uns unheimlich viel Vertrauen entgegengebracht. Da war er unglaublich geschickt. Mit den Freiheiten, die er uns gewährt hat, hat er uns moralisch gleichzeitig voll in die Pflicht genommen."

Die Nervosität: groß; Die Stimmung: eigenartig

Hinter Dortmund liegt eine schwierige Saison. Der Traum vom Meisterschafts-Hattrick: nach neun Liga-Niederlagen in der Saison 96/97 geplatzt. Die Atmosphäre nach der mit 1:2 in Hamburg gründlich verpatzten Generalprobe: angespannt. Die Nervosität: groß. Die Stimmung: eigenartig. Das Märchen wird von Misstönen begleitet. Niebaum und Hitzfeld haben sich nach sechs Jahren nicht mehr viel zu sagen. Meier, ein Hitzfeld-Freund, sitzt zwischen den Stühlen. Teile des Teams mit Sammer, Freund oder Zorc an der Spitze und der Trainer haben sich voneinander entfremdet. Abnutzungserscheinungen, wohin man schaut. Umso bemerkenswerter: das letzte große Aufbäumen dieser Mannschaft, die sich noch einmal zusammenreißt und alle Energie in diese 90 Minuten legt. "Das", schwärmt Sammer, "hat unglaubliche Kräfte freigesetzt."

Der herkömmlichen Lesart, dass die Mannschaft nach ihrer fabelhaften Doppel-Meisterschaft satt gewesen und sich damals früh und ausschließlich auf die Champions League fokussiert habe, widersprechen die Beteiligten. Vielmehr machen sie massives Verletzungspech für die Rückschläge im Brot- und Buttergeschäft Bundesliga verantwortlich. "Wir mussten ständig wegen irgendwelcher Ausfälle improvisieren", hadert Möller, "uns sind immer wieder Stammspieler weggebrochen." Julio Cesar kommt nur auf zehn Liga-Einsätze in jenem Jahr, Paulo Sousa nach Patellasehnen-OP nur auf elf, Sammer auf 16, Riedle auf 18.

Wenn man sich so reinfightet, kann man gegen jeden bestehen. Da wussten wir: Das kann im Finale funktionieren. Jörg Heinrich

"Mit diesen gravierenden Ausfällen war kein großer Wurf in der Meisterschaft möglich", sagt Möller. Was aber möglich war: auf den Punkt als Mannschaft zu funktionieren. Alle vier Spiele auf der K.-o.-Ebene gewinnt der BVB auf dem Weg nach München. "Wenn du dich in extrem schwierigen Spielen straffst und eine positive Anspannung zeigst, kannst du Topleistungen abliefern", betont Reuter. Als Schlüsselerlebnis geht das Halbfinal-Rückspiel in Old Trafford in die Dortmunder Annalen ein, ein grandioser Kampf, in dem der mehrmals auf der Linie rettende Jürgen Kohler in der Gunst der Fans endgültig zum "Fußball-Gott" aufsteigt.

"Das war für uns so eine Art Knackpunkt", gesteht Außen-Seiter Jörg Heinrich. "Da haben wir gesehen: Wenn man sich so reinfightet, kann man gegen jeden bestehen. Da wussten wir: Das kann im Finale funktionieren." Und anders als bei dem in Hin- und Rückspiel (1:3/0:3) gegen Juventus Turin verlorenen UEFA-Cup-Finale 1993 fällt die Entscheidung diesmal nur einem Spiel. "Das war für uns sicher ein Vorteil", meint Stephane Chapuisat, "uns war klar, dass wir in einem Spiel sicher eine gute Chance haben."

"Wir ahnten: Jetzt müssen wir leiden"

70 Minuten steht der Schweizer auf dem Platz, dann weicht er für Ricken. Juve hat durch den eingewechselten Alessandro del Piero auf 1:2 verkürzt, wie schon zu Beginn entwickelt Turin einen brutalen Druck. "Wir ahnten: Jetzt müssen wir leiden", sagt Chapuisat, "wenn wir noch eine Chance bekommen, müssen wir das dritte Tor machen." Um zu beschreiben, was dann geschieht und Dortmund in einen kollektiven Freudentaumel stürzt, reichen dem Angreifer acht Worte. "Perfekt von Andy gespielt, unglaublicher Schuss von Lars."

Offenbar von einer Vorahnung erfüllt, ruft Marcel Reif von seinem Kommentatoren-Platz in Millionen deutsche Wohnzimmer "Ricken, lupfen, jetzt!", als Möllers genial getakteter Diagonalball bei seinem erst 20-jährigen Mitspieler landet. Und Ricken, erst Sekunden zuvor eingewechselt, lupft, über Angelo Peruzzi hinweg, das 3:1, die Entscheidung. Möller hat Ricken vorher gar nicht richtig gesehen, wie er dem kicker verrät: "Ich habe den Ball intuitiv nach rechts gespielt. Der hätte nicht langsamer und nicht fester gespielt werden dürfen". Der "wichtigste und schönste Pass" seiner Karriere fliegt auf dem Silbertablett zu Ricken. Und von ihm ins Tor.

Auf Klubebene ist die Champions League das Nonplusultra. Matthias Sammer

Dortmund am Ziel aller Träume. Ganz oben. Die Nummer eins in Europa. "Auf Klubebene ist die Champions League das Nonplusultra", jubelt Sammer, "das absolute Highlight - so wie der Gewinn der Europameisterschaft 1996 mit der Nationalmannschaft. Das ist die Kirsche auf der Torte, das Besondere schlechthin." Die Erleichterung: auch bei den Bossen riesig. Doch die Freude über diesen Triumph währt nicht lange. Nur kurz überdeckt der Sieg die Konfliktherde innerhalb des Vereins. Eine Woche nach München kündigt Niebaum seinen Rückzug an und löst damit ein Beben bei der Borussia aus. Und Hitzfeld, ausgelaugt und aufgerieben, dankt als Trainer ab. Niebaum macht schließlich doch weiter, aber Hitzfeld erhält ein neues Betätigungsfeld im Klub. Als Sportdirektor.