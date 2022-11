"Ein Spiel, das sie versuchen müssen, für sich zu entscheiden": Titz sieht den Druck beim FCN

Wenn Nürnberg am Sonntag den 1. FC Magdeburg empfängt, trifft der schwächste Angriff auf die schwächste Defensive. Dennoch sieht Christian Titz den Druck beim FCN.

Will mit seinem FCM den Club in der Tabelle überholen: Christian Titz. IMAGO/Christian Schroedter

Der 1. FC Magdeburg war zuletzt ein Stolperstein für die Top-Teams der 2. Liga: Beim HSV hatte der Aufsteiger überraschend gewonnen, zuhause gegen Heidenheim ganz spät noch einen Punkt geholt. Diese Zähler heimste der FCM jedoch auf verschiedene Art und Weise ein: In Hamburg zeigte sich Magdeburg in der Offensive effizient, verteidigte leidenschaftlich bis zum Schluss. Gegen den FCH bewies die Mannschaft von Christian Titz bis in die Nachspielzeit Moral, blieb zudem geduldig und wurde für den Aufwand belohnt.

"Es hat uns gutgetan. Wir haben gesehen, dass wir verschiedene Facetten im Spiel bedienen und diese auch erfolgreich gestalten können", freute sich Titz über die jüngsten Leistungen seines Teams, das dadurch an Selbstvertrauen gewonnen habe.

Wer davon derzeit nicht strotzt, ist der kommende Gegner aus Nürnberg. Die Franken haben zwar seit vier Pflichtspielen nicht mehr verloren, jedoch auch nur einen Sieg in der Liga geholt und hinken den eigenen Erwartungen dadurch meilenweit hinterher.

Erstes Liga-Duell überhaupt

Markus Weinzierl hat den Club zwar stabilisiert, die offensiven Probleme aber noch lange nicht gelöst. Mit zwölf Toren stellt der FCN den schwächsten Sturm der Liga, steht nun aber der schwächsten Defensive gegenüber. "Wir sind selbst schuld, dass wir so viele Gegentore bekommen haben", weiß Titz, dass die 28 Treffer gegen sein Team einige zu viel sind. Überbewerten möchte dies der FCM-Coach aber nicht, ebenso wenig wie die schwache Ausbeute des FCN: "Mit den Toren die sie erzielt haben, haben sie schon einige Punkte gesammelt."

Mit 15 jedoch nur einen Zähler mehr als Magdeburg, das mit einem Sieg beim ersten Liga-Duell der beiden Teams überhaupt an Nürnberg vorbeiziehen könnte. "Wir müssen abwarten, weil es sicherlich ein Spiel wird, das sie versuchen müssen, für sich zu entscheiden", ist sich Titz der ernsten Situation beim FCN bewusst und schiebt den Druck damit vor der Partie gen Valznerweiher.

Personell muss sich der 51-Jährige aktuell bei zwei Spielern Sorgen machen: Herbert Bockhorn (angeschlagen) und Connor Krempicki (erkältet) haben im Mannschaftstraining gefehlt. "Ich kann es nicht vorhersehen, ob es reichen wird", so Titz, der zweifellos gerne zum dritten Mal in Folge die gleiche Startelf aufs Feld schicken würde.

Ins Frankenland begleitet wird der FCM von 4500 Anhängern, laut Angaben des FCN seien bisher 28.000 Tickets für die Partie am Sonntag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) verkauft worden.