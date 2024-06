"Ein Spiegelbild der Saison": Markus Baur bemängelt fehlende Konstanz

In letzter Sekunde verlor Frisch Auf Göppingen zum Saisonabschluss beim VfL Gummersbach. Trainer Markus Baur bemängelte im Anschluss die fehlende Konstanz seines Teams.

"Das Ende des heutigen Spiels ist ein Spiegelbild der Saison. Wir haben heute ein gutes Spiel gemacht und Gummersbach vor Probleme gestellt. Am Ende hatten wir Pech", resümierte Frisch Auf-Trainer Markus Baur nach der dramatischen 32:33-Niederlage seines Teams in Göppingen am Sonntag (2. Juni). "Leider hat uns aber die Konstanz über 60 Minuten gefehlt."

Für Baur war es die Abschiedsvorstellung als Trainer der Göppinger. In der einzigen vollen Saison unter dem Weltmeister von 2007 beendete Frisch Auf die Saison auf dem 15. Platz. Ben Matschke wird ihn ersetzen. Dennoch kann Markus Baur auch Positives aus seiner Göppinger Zeit mitnehmen, wie er im Dyn-Interview betonte.

Kleiner Seitenhieb Richtung Vereinsführung

"Ja, auf jeden Fall. Es ist immer ein großer Lernprozess, wenn man das reflektiert und mitnimmt. Insofern: Wunderschöne Arena, viele nette Leute, leider nicht die Möglichkeit gehabt, mit in die Kaderplanung einzugreifen und da etwas zu entwickeln", konnte er sich einen kleinen Seitenhieb Richtung Vereinsführung nicht verkneifen. Baur übernahm Ende November 2022.

"Aber die Zeit war wunderschön. Für mich ist Frisch Auf Göppingen von Kindesbeinen an etwas Besonderes gewesen." Er sei früher als Kind in Göppingen in der Halle gewesen, erklärte Markus Baur. "Ich finde es einfach gerade schade, dass sich das Maximum dort nicht so entfalten kann", so der 53-Jährige.

Wie geht es für den Weltmeister von 2007 nun weiter? "Ich habe keine Ahnung. Das Sportler-Leben bringt immer viel mit, aber ich bin ja auch in dem glücklichen Umstand in anderen Bereichen tätig zu sein. Also insofern werden wir sehen, was kommt. Ich freue mich jetzt in der Tat auf einen freien Kopf. Der war nämlich ziemlich voll das letzte halbe Jahr, weil es nicht so einfach war", so Baur.