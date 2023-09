Ein spezieller Fan stört: Medvedev ist weiter, aber "will einfach nur schlafen"

Der Weltranglistendritte Daniil Medvedev erreicht zum fünften Mal in Serie das Achtelfinale bei den US Open. Im dritten Satz nutzt er eine längere Pause, nach dem Match möchte er am liebsten direkt ins Bett.

Kräftezehrender Drittrundensieg, obwohl nur drei Sätze: Daniil Medvedev. AFP via Getty Images