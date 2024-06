"Ein spannender Spieler": Hannover 96 II holt Göttlicher vom SVS

Felix Göttlicher verlässt den SV Sandhausen und schließt sich dem neuen Liga-Konkurrenten Hannover 96 II an. Der Aufsteiger freut sich auf einen "spannenden Spieler".

Erst vor knapp einem Jahr wurde Felix Göttlicher als Neuzugang Nummer 16 beim SV Sandhausen vorgestellt. Der junge, große Innenverteidiger, von Erzgebirge Aue gekommen, "passt genau in dieses Profil", hatte der damalige Zweitliga-Absteiger erklärt. Nun passt er nicht mehr zum SVS, für Göttlicher geht es nach nur zwölf Einsätzen in der kommenden Saison 2024/25 in Hannover weiter.

Dort unterschrieb Göttlicher, der in Sandhausen auch mit der schnellsten Gelb-Roten Karte auf sich aufmerksam gemacht hatte, nun wie der künftige Drittligist mitteilte seinen nächsten Profivertrag.

"Felix ist ein spannender Spieler, der die Liga kennt und trotz seines jungen Alters schon auf einige Erfahrung zurückblicken kann“, begründet 96-Chefscout Maximilian Lüftl in der Mitteilung die Verpflichtung von Göttlicher. "Er ist ein physisch präsenter Spieler, der mit seiner Kopfball- und Zweikampfstärke das verkörpert, was einen Innenverteidiger ausmacht. Zudem hat er seine Qualitäten im Aufbauspiel. Wir sind davon überzeugt, dass er sowohl sportlich als auch charakterlich eine wichtige Rolle in unserer U 23 einnehmen kann."

Viel Lob für die 96-Akademie

Davon ist auch Göttlicher, der sein Drittliga-Debüt im November 2020 im Trikot der SpVgg Unterhaching gefeiert hat, überzeugt. "Ich möchte mit den Erfahrungen, die ich gemacht habe, vorangehen und in dieser Rolle meinen nächsten Schritt machen", so Göttlicher, der viel Lob für die 96-Akademie übrig hat und sie "von den Bedingungen und auch vom Konzept her wirklich in die Top-Kategorie" einordnet.