Ein später Pfiff nervt Nagelsmann - Müller sieht "interessantes Foul"

Der englische Schiedsrichter Michael Oliver hatte den Bayern in der Champions League bisher drei Siege "beschert" - am Mittwochabend schäumte Julian Nagelsmann vor Wut wegen eines Pfiffs in der Nachspielzeit.

Julian Nagelsmann hatte nach dem Abpfiff des Duells in Salzburg (1:1) einen richtigen Hals. Dabei ging es weniger um die "Kommunikationsprobleme" in der Abwehr, die der Bayern-Coach auch am Mittwochabend ausmachte, vielmehr nervte ihn eine Schiedsrichterentscheidung in der Nachspielzeit.

Köhn boxt, Müller steht - Oliver pfeift

Nach Kingsley Comans Flanke hatte der Salzburger Keeper Philipp Köhn den Ball etwas unbeholfen direkt vor die Füße von Leroy Sané weggeboxt und war dabei von Thomas Müller - ja was nun - etwas behindert worden. Genau gesagt, stand der Offensivspieler auf der Fünferlinie recht passiv da, sprang nicht hoch, unterbaute den Torwart nicht und hatte auch nicht mit den Armen irgendeine unnatürliche Haltung eingenommen. Kaum hatte Sané den Ball sechs Meter vor dem Salzburger Tor unter Kontrolle gebracht, entschied Referee Oliver auf Foulspiel gegen Köhn.

Und brachte Nagelsmann in Rage. "Es gibt ja den vielzitierten Video Assistant Referee. Dann lasse ich die Aktion halt zu Ende laufen und gucke, ob der Leroy den Ball ins nur noch mit Feldspielern besetzte Tor schießt. Dann wird das Tor kontrolliert, und wenn es ein Foul ist, dann pfeife ich ab", sagte Nagelsmann am DAZN-Mikro und schob bissig hinterher. "So ist es einfach nur eine unfassbar schlechte Entscheidung."

Auch "Übeltäter" Müller verstand die Entscheidung des Unparteiischen nicht. "Das ist ein interessantes Foul von mir, Hut ab. Also das abzupfeifen", sagte er, nachdem ihm nach Abpfiff die Szene vorgespielt worden war.

Nagelsmann zynisch: "Sieben Meter Abseits, 28 Minuten weiterlaufen lassen ..."

Nagelsmann wies anhand dieser Szene noch auf einen prinzipiellen Umgang mit dem VAR hin. "Sie können mir nicht immer erzählen, wenn es sieben Meter Abseits ist, dass sie die Situation 28 Minuten weiterlaufen lassen und hinterher winken, weil es wird sowieso alles überprüft. Und die Situation im Fünfmeterraum ohne Körperkontakt, die wird abgepfiffen. Das ist eine hundertprozentige Torchance", so der Bayern-Coach weiter.