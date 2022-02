Ein Sixpack im Ronhof

Die Serie hat gehalten: Durch das 1:1 gegen den 1. FC Köln ist Greuther Fürth im sechsten Heimspiel in Serie ungeschlagen geblieben. Die Chance auf den Klassenerhalt erhöht dieser Punktgewinn nicht wirklich, die Fortschritte im Spiel dienen jedoch als Mutmacher.

Drei Siege und drei Remis, das Kleeblatt hat seinen Fans in den jüngsten Heimspielen einen Sixpack an ungeschlagenen 90 Minuten geboten. "Diese Serie ist wichtig für uns und für unsere Fans: zu sehen, dass wir zu Hause sehr stark sind. Ich glaube, jeder Gegner, der hierherkommt, weiß, dass es schwer wird, Punkte zu holen. Das haben wir erneut gezeigt", sagte Kapitän Branimir Hrgota. Das spektakuläre 3:6 gegen Hoffenheim Ende November bedeutete die bislang letzte Niederlage auf heimischem Rasen.

Erst der dritte Punktgewinn nach einem Rückstand

Von der Tabelle losgelöst bedeutet das Remis gegen Köln einen weiteren Fortschritt, war es in dieser Saison doch erst der dritte Punktgewinn nach einem Rückstand. Lediglich bei den zwei Unentschieden gegen Arminia Bielefeld war dies bislang der Fall gewesen. „Wir haben uns nach dem Rückstand zurückgekämpft und eine richtig gute Leistung gebracht. Den Punkt haben wir uns verdient", so Verteidiger Sebastian Griesbeck, der per Kopf nach einem Eckball mit seinem ersten Bundesligator für den Ausgleich gesorgt hatte. Erst zum dritten Mal in dieser Saison traf das Kleeblatt nach einer Ecke, auch dies eine Weiterentwicklung.

Für den Klassenerhalt nutzt dieser eine Zähler allerdings herzlich wenig, der bleibt bei zehn verbleibenden Spielen ein fast unmögliches Unterfangen. Immerhin: In der ewigen Tabelle holte die SpVgg den SSV Ulm 1846 mit 35 Punkten auf Rang 50 ein, jedoch haben die "Spatzen" 24 Partien weniger bestritten und die bessere Tordifferenz. Platz 49 hält Tennis Borussia Berlin mit 49 Zählern. Kaum vorstellbar, dass Stefan Leitls Mannschaft dies 2021/22 noch aufholt. Und wenn doch, wäre plötzlich noch Spannung im Abstiegskampf garantiert.