"Ein Sieg noch": Uth rechnet den Kölner Plan vor

Beim 1. FC Köln steht Rang 6 zu Buche - und das hat sich der Klub aus der Domstadt hart erarbeiten müssen.

Der Blick ging nach rechts, zum Mann mit der Fahne. Das Tempo behielt er gegen seine Gegenspieler nach dem überraschenden Ballgewinn bei. Aber diese kurze Ablenkung gönnte sich Anthony Modeste - einfach, weil er wissen wollte, ob er im Abseits steht.

Stand er nicht, der Weg war frei.

Der Weg zum 1:0, zum entscheidenden Treffer. Auch ein Ergebnis akribischer Arbeit im theoretischen Bereich. "Wir haben in der Videoanalyse gesehen, dass die Frankfurter Innenverteidiger immer ein bisschen versetzt stehen", verriet Modeste, der sich so immer am letzten Abwehrspieler der Eintracht orientieren musste, um nicht ins Abseits zu laufen. "Das hat mir geholfen", so der Stürmer bei "Sky".

Der Rest waren ein erstaunlicher Sprint und ein überlegter Schuss durch die Beine von Kevin Trapp, mitten hinein ins Kölner Glück. Kollege Mark Uth ließ der Freude freien Lauf: "Er ist der Wahnsinn. Eiskalt. Wir freuen uns, dass er bei uns ist und jedes Mal trifft. Wir arbeiten hart - und er haut das Ding rein", lachte der Kölner, der bekannte: "Wir haben es überragend gegen diesen Gegner gemacht. Das war mehr als verdient."

"Das spricht für die Entwicklung der Mannschaft"

Plötzlich wird nach 23 Spielen mit 35 Punkten Platz sechs notiert. Dies in einer Saison, in der man sich nicht übermäßig vom Glück geküsst sieht, sondern sich bislang Punkt für Punkt hart erarbeiten musste. "Ein Sieg noch", so rechnet Uth vor, "dann haben wir mit dem Abstieg nichts mehr zu tun. Dann schauen wir nach oben und wie weit es geht!"

Tatsächlich boten die Geißböcke vor den 10.000 zugelassenen Zuschauern in Müngersdorf vor allen Dingen intensiven Fußball, warfen sich vehement in jeden Zweikampf und befreiten sich in jeder Phase vom Druck der Frankfurter. "Wir haben verdient gewonnen, aufgrund der Spielanteile und der Spielkontrolle", lobte FC-Sportchef Jörg Jakobs, lediglich "zwei Torabschlüsse haben wir zugelassen. Das spricht für die Entwicklung der Mannschaft. Und es hat mich gefreut, dass sie sich spät belohnt haben."

Modeste denkt auch an den Konkurrenten

Einmal mehr zeigte sich, dass die Variante mit zwei Sechsern gegen konterstarke Teams nicht die schlechteste Lösung ist, Salih Özcan und Ellyes Skhiri machten das Zentrum geschickt dicht. Jakobs: "Mit zunehmender Spieldauer sind wir stabiler gestanden und haben viel vom Tor weggehalten."

In dem stand wegen Marvin Schwäbes Erkrankung Timo Horn, der erstmals in dieser Saison "zu Null" spielte und bekannte: "Die Situation ist nicht leicht nach zehn Jahren als Nummer eins. Aber ich versuche, das positiv anzunehmen. Gas geben im Training, nicht den Kopf in den Sand stecken. Ich habe den Anspruch, von Anfang zu spielen." Was die Zukunft bringt, lässt der Routinier offen: "Man wird sehen, was sich ergibt. Das Spiel heute hat auf jeden Fall gut getan."

Eine Menge Jubel also in Müngersdorf.

Nicht restlos zufrieden zeigte sich allerdings Steffen Baumgart. Kölns Trainer vermisste zu Beginn die Unterstützung der Fans. Gerade Profis wie Sebastian Andersson und Timo Horn, die eine schwierige Zeit durchmachen, hätten den vollen und lautstarken Support verdient. Diesen vernahm der Trainer allerdings erst nach der Pause - was ihm deutlich zu spät war. Wie es geht, zeigte ausgerechnet Matchwinner Anthony Modeste. Auf die Frage, ob er lieber von Beginn an gespielt hätte, antwortete er zunächst: "Wer will das nicht?" Um dann nachzuschieben: "Ich akzeptiere das und freue mich für Sebastian. Er ist ein guter Junge und ich hoffe, dass er bald wieder trifft."

