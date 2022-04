Ein Sieg gegen Bochum? FCA nimmt dritten Anlauf

In der Hinrunde und im DFB-Pokal zog der FC Augsburg gegen Bochum den Kürzeren. Trotz der chronischen Auswärtsschwäche soll die Partie diesmal ein gutes Ende nehmen.

Um eine Sache ist der VfL Bochum aus Sicht der Augsburger zu beneiden. Das Team von Thomas Reis, der am Sonntag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) nach seiner Roten Karte nicht auf der Bank Platz nehmen darf, kann den Klassenerhalt mit einem Sieg schon an diesem Wochenende perfekt machen. "Das gilt es zu verhindern", fordert Markus Weinzierl am Freitag. Nicht, weil er es dem Aufsteiger nicht gönnen würde, doch die mögliche Feier der Hausherren an der Castroper Straße würde sein Team in tiefere Sorgen stürzen.

So weit soll es nicht kommen. Um selbst zumindest den vorentscheidenden Schritt in Richtung eines weiteren Jahres in der Bundesliga zu machen, gilt es die Schwäche auf fremden Plätzen abzustellen. Erst zwei seiner 15 Auswärtsspiele konnte der FCA gewinnen und verlor fünf der letzten sechs Gastspiele.

"Ganz schmerzliche" Erfahrungen

In der Vorbereitung auf den kommenden Gegner konnten die Schwaben mehr als sonst üblich auf Erfahrungswerte aus der laufenden Saison zurückgreifen, wenngleich die Erinnerungen an die 2:3-Heimniederlage in der Hinrunde und das Aus im DFB-Pokal nach Elfmeterschießen in Bochum "ganz schmerzlich" sind. In der Liga lag der FCA nach einer "verpennten ersten Hälfte" zur Pause bereits 3:0 hinten.

Weinzierl: "Ich erwarte wieder ein enges Spiel"

Ähnliches erwartet Weinzierl diesmal nicht. "Das war in der Hinrunde häufig unser Problem, dass wir schlecht in Spiele gestartet sind. In den letzten Wochen und Monaten haben wir das besser hinbekommen, deswegen ist das kein Thema mehr. Es waren zwei enge Spiele, deswegen erwarte ich wieder ein enges Spiel. Da gilt es die Kleinigkeiten besser zu machen", so der Niederbayer, dem die Leistungen der letzten Wochen mit Ausnahme der zuletzt bitteren Heimniederlage gegen Hertha BSC "Vertrauen geben".

Das Motto lautet hüben wie drüben: hoch und weit

Einen fußballerischen Leckerbissen sollten die Zuschauer im Kellerduell aber nicht erwarten. Bochum hat mit 71,1% die schwächste Passquote der Liga, dahinter folgt direkt der FCA mit 71,5%. Statt Kombinationsfußball lautete das Motto jeweils: hoch und weit. Ligaweit schlagen Bochum (81) und Augsburg (69) die meisten langen Bälle pro 90 Minuten.

Uduokhai sammelt Spielpraxis

Nachdem in den letzten Spielen stets Verletzungen oder Coronafälle die Startelf beeinflussten, kann das Trainerteam dieses Mal wohl aus dem Vollen schöpfen. Die in der Vorwoche coronabedingt fehlenden Florian Niederlechner und Daniel Caligiuri stiegen bereits Anfang der Woche wieder ins Training ein, Felix Uduokhai sammelte am Mittwochabend in der 2. Mannschaft Spielpraxis.

"Er hat keinen Rhythmus in dieser Saison. Es ist zwar Regionalliga, aber die Belastung im Wettkampf ist dennoch eine andere wie im Training. Deswegen war es wichtig, ihn für 45 Minuten zu sehen. Auch für ihn und sein Gefühl im Kopf", erläuterte Weinzierl, der seinem Innenverteidiger Einsatzzeit in der finalen Saisonphase in Aussicht stellte.