Ein Sieg für die Geschichtsbücher: Shiffrin löst Stenmark ab

Am Freitag hat Mikaela Shiffrin mit ihrem Erfolg im Riesenslalom in Are die Weltcup-Bestmarke des legendären Schweden Ingemar Stenmark eingestellt, seit Samstag nun ist die US-Amerikanerin mit ihrem Sieg im Slalom alleinige Rekordhalterin.

Am Freitag stellte sie den Rekord mit dem 86. Sieg ein, nun feiert sie Weltcup-Sieg 87: Mikaela Shiffrin. IMAGO/GEPA pictures