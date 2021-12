Ein Sieg, drei Tore, aber "kein schönes Spiel"

Auch wenn es gegen Schlusslicht Greuther Fürth nach zwei Rückschlägen wieder zu einem Sieg reichte, war bei Borussia Dortmund niemand so richtig zufrieden.

Auch die Tore zwei und drei in der Schlussphase konnten die Leistung von Borussia Dortmund in den über 80 Minuten zuvor nur etwas kaschieren: Das nur vom Ergebnis her standesgemäße 3:0 gegen Schlusslicht Greuther Fürth sorgte bei den Profis nach der Partie für berechtigte Eigenkritik.

Fürth machte Dortmund das Leben schwer

"Es war kein schönes Spiel", befand Keeper Gregor Kobel, der zwar kaum eingreifen musste, den Ball aber öfter durch seinen Strafraum segeln sah, als ihm lieb gewesen dürfte. Der forsche Aufsteiger aus Franken, der am Wochenende durch den ersten Saisonsieg merklich Rückenwind bekommen hat, machte dem BVB das Leben schwer.

Durch konsequentes Verlagern schufen die Gäste in Ballnähe oft Überzahl, setzten die Dortmunder Profis unter Druck - und die gingen damit schlecht um. So waren die ersten 30 Minuten ein ziemliches Fehlerfestival des BVB, der kaum gefährlich vor das gegnerische Tor kam. Ein aberkannter Treffer von Thorgan Hazard war vor dem Führungstreffer durch einen Handelfmeter noch die auffälligste Aktion.

Das Spiel war zu unrund. Wir haben zu viele einfache Fehler gemacht. Marco Rose

"Wir haben fahrig gewirkt, nicht frisch, körperlich nicht auf der Höhe. Das Spiel war zu unrund. Wir haben zu viele einfache Fehler gemacht", befand Trainer Marco Rose, der wie sein ganzes Team froh sein durfte, dass Fürth die durchaus vorhandenen Umschaltsituationen nicht gut ausspielte und nur deswegen nicht gefährlichere Nadelstiche setzte. Dass zudem Jude Bellingham durchaus noch vor der Pause mit einer Gelb-Roten Karte vom Platz hätte fliegen können, kam da noch hinzu.

BVB knackt zwei Rekorde

Erst nach dem zweiten Treffer von Erling Haaland, ebenfalls nach einer Standardsituation, war der Willen des tapferen Außenseiters gebrochen, die zweite Vorlage von Julian Brandt für den gerade eingewechselten Donyell Malen sorgte sogar noch für ein deutliches, aber eben auch zu deutliches Endergebnis.

"Nach den letzten beiden Bundesligaspielen war es wichtig, mal wieder drei Punkte zu holen", betonte Kobel und gab zu: "Über die Art und Weise kann man diskutieren." Bei aller berechtigten Kritik durfte sich der BVB aber auch über zwei Rekorde freuen: Der 24. Sieg im Kalenderjahr ist eine Bestmarke in der Vereinshistorie, die bisher das Doublesiegerteam von 2012 hielt. Und: Für Doppelpacker Haaland waren es in diesem Jahr die Treffer 29 und 30 in der Liga - besser war bislang niemand im BVB-Trikot.