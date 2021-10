Ein Sieg der Mentalität und ein Signal von Müller

Gegen Rumänien zeigt sich, dass vor Bundestrainer Hansi Flick noch ein weiter Weg und viel Detailarbeit liegen. Doch das ist kein Grund zur Besorgnis. Ein Kommentar von kicker-Chefreporter Oliver Hartmann.

Von der angestrebten Rückkehr in die Weltspitze hatte Oliver Bierhoff unter der Woche gesprochen und davon, dass man die unter dem neuen Bundestrainer Hansi Flick im September entflammte Aufbruchstimmung weiter entfachen wolle. Nimmt man die Reaktionen der 25.000 zugelassenen Fans im Hamburger Volksparkstadion nach dem Schlusspfiff zum Maßstab, ist dies der Nationalmannschaft am Freitag mit dem schwer erarbeiteten 2:1-Sieg im WM-Qualifikationsspiel gegen Rumänien gelungen.

Mit Applaus honorierten die Zuschauer das unermüdliche Anrennen und die Körpersprache der DFB-Auswahl und sahen wohlwollend über die fußballerischen Unzulänglichkeiten und vielen Fehlpässe hinweg. Es war unterm Strich ein Sieg der Mentalität und der Geschlossenheit. Eben diese Tugenden hatte Flick im Vorfeld als Grundvoraussetzung für den Erfolg eingestuft.

Hat noch viel zu tun: Hansi Flick. imago images/Matthias Koch

Mit dem vierten Sieg im vierten Spiel unter der Regie des neuen Bundestrainers setzte die Nationalmannschaft ihren klaren Kurs Richtung WM fort und könnte schon am Montag in Nordmazedonien das Ticket für das Turnier in Katar lösen. Vier Siege in Folge, das schaffte eine deutsche Mannschaft zuletzt im Herbst 2017, als sie als noch amtierender Weltmeister nacheinander Tschechien, Norwegen, Nordirland und Aserbaidschan bezwang und tatsächlich noch die von Bierhoff herbeigesehnte Weltspitze verkörperte.

Flick untermauert mit der Aufstellung seine Maxime

Bis dahin, das legte der Arbeitssieg gegen den Weltranglisten-42. Rumänien offen, liegen für Flick in den verbleibenden 13 Monaten bis zum Turnierbeginn noch ein weiter Weg und viel Detailarbeit. In der Defensive präsentierten sich Antonio Rüdiger und Thilo Kehrer nicht nur beim Gegentreffer ungewohnt anfällig. Und das Offensivspiel war über weite Strecken überschattet von Ungenauigkeiten, Missverständnissen und vergeblichen Versuchen, das rumänische Abwehr-Bollwerk zu knacken. Flicks neuformiertes Team braucht noch Zeit und Spiele, um sich zu finden und zu festigen. Das ist nicht verwunderlich und schon gar kein Grund zur Besorgnis.

Flick hatte mit der Aufstellung seine Maxime untermauert, dass unter seiner Führung das Leistungsprinzip zählt und es bis auf Manuel Neuer keine gesetzten Spieler gibt. Der Kapitän und unumstrittene Stammkeeper fehlte diesmal verletzungsbedingt. Ansonsten aber schickte Flick dieselbe Elf ins Rennen, die vor einem Monat in Stuttgart Armenien mit 6:0 auseinandernahm, also mit Marco Reus anstelle von Rückkehrer Thomas Müller, der sich zunächst mit einem Bankplatz begnügen musste.

Müller nahm den Konkurrenzkampf nach seiner Einwechslung vorbildlich an, als er für frischen Wind sorgte, zunächst brillant eine Großchance des ebenfalls eingewechselten Kai Havertz einleitete und später das 2:1 erzielte. Damit setzte Müller das von Flick erhoffte Signal und schaffte die Basis, dass er am Montag wieder in die Startelf rücken könnte.