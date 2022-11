"Ein Sieg der Effizienz": Van Gaal beschönigt schwache Leistung nicht

Louis van Gaal beschönigt nach dem 2:0 der Niederlande über Afrikameister Senegal die schwache Leistung nicht. Der Coach freut sich aber über "Imagination, Imagination".

Aus Katar berichtet Jörg Wolfrum

Mal wieder: Fast ein wenig oberlehrerhaft kam Nationaltrainer Louis van Gaal rüber nach dem 2:0-Auftaktsieg der Niederlande über Afrikameister Senegal. Der 71-Jährige zerfledderte auf der Pressekonferenz nach dem Erfolg im Al Thumama Stadium in Doha die Frage eines Journalisten aus Brasilien dahingehend, ob dies nun eine Frage sei oder ein Statement. Irgendwann lenkte der Coach dann aber ein, sein Team hatte ja gewonnen, da kann man schon mal großzügig sein.

Van Gaal sagte also: "Sie wollten eine Frage stellen, gaben aber ein Statement ab." Dieses Statement, so van Gaal, sei aber zutreffend gewesen. "Ja, das war ein Sieg der Effizienz. Wir hatten in der ersten Halbzeit wenig Ballbesitz." Sein Team habe aber "fünf Chancen" herausgespielt, wobei dem Coach da die Zählweise etwas hoch geraten war. Doch van Gaal gab schnell zu: "In der zweiten Halbzeit hatten wir eine Chance, haben aber zwei Tore erzielt." Effizienz also.

In der Tat waren die eingesetzten Mittel überschaubar: Ein wenig Wirbel ohne Durchschlagskraft vor der Pause, dann vergab Kapitän Virgil van Dijk kurz nach dem Wechsel eine gute Kopfballchance - dabei hätte es bleiben können. Wenn, ja wenn nicht die eklatanten Fehler von Senegals Keeper Edouard Mendy in der Schlussphase die Partie doch noch zugunsten der Niederlande entschieden hätten.

Die Richtung stimmt

Zunächst sah der Chelsea-Keeper bei einer Flanke mit Ansage von Frenkie de Jong in der 84. Minute zu, wie Coady Gakpo zur Führung einköpfte. "Ich glaube nicht, dass ich die letzte Hoffnung für das Team bin", scherzte Torschütze Gakpo über seinen Treffer. Aber ja, es sei schon "eine besondere Emotion, bei einer WM zu treffen". Denn: "Man will sein ganzes Land stolz machen."

Stolz dürften die Fans nach diesem schwerfälligen Sieg kaum sein, eher beruhigt, dass die Serie von zuvor 15 Spielen ohne Niederlage ausgebaut wurde. Hatte doch Coach van Gaal am Vortag noch gesagt: "Das erste Spiel gibt die Richtung vor bei einer WM." Zumindest die stimmt also aus Sicht der Niederlande, in der Nachspielzeit traf ja auch noch der eingewechselte Ex-Bremer Davy Klaassen, auch dabei hatte Mendy schlecht ausgesehen. Der Welttorhüter von 2021 hatte zuvor einen Schuss von Memphis Depay nach vorne abprallen lassen.

Coup mit Noppert geglückt

Sein Gegenüber, Debütant Andries Noppert vom SC Heerenveen, machte seine Sache indes bestens, wehrte ab, was vor allem in der Endphase auf den Kasten kam und hielt damit den Sieg des dreimaligen Vize-Weltmeisters fest. Louis van Gaal sah sich durch seinen Coup auf der Torwartposition bestätigt: Er sage seiner Mannschaft immer wieder "Imagination, Imagination", damit könne man viel erreichen. "Das müssen die Spieler wissen." Und er, van Gaal, habe sich nun mal vorstellen können, dass der 28-Jährige die Aufgabe meistert.

Nochmal van Gaal: "Es war ein verdienter Sieg." Stichwort Effizienz. "Aber", so der Coach, "ganz ehrlich, es war kein gutes Spiel von unserer Seite".