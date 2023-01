Ein "sehr spontaner" Deal mit Vorlauf: Wie Joao Cancelo bei Bayern landete

Joao Cancelo (28) ist angekommen beim FC Bayern. Was der Neue sowie Hasan Salihamidzic und Julian Nagelsmann am Dienstag zu sagen hatten.

Mit einem breiten Grinsen und strahlend weißen Zähnen betrat er am Dienstagmittag den kleinen Presseraum an der Säbener Straße. Flankiert wurde Joao Cancelo auf dem Podium von einem Dolmetscher zur linken und Sportvorstand Hasan Salihamidzic zur rechten Seite. "Es ist ein sehr gutes Gefühl", sagte der Neuzugang von Manchester City. Was man bei seiner Vorstellung eben so sagt.

Für ein halbes Jahr wird Cancelo zunächst ausgeliehen, anschließend besitzen die Münchner eine Kaufoption. Der Spieler hält sich zwar alle Optionen offen, was er aber so durchblicken ließ, klang eher nach einem langfristigen Plan in München. "Ich möchte gucken, was wir bei Bayern erreichen können." Fürs Erste geht es dabei am Mittwoch in Mainz um die nächste Pokalrunde, in genau zwei Wochen steht das Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League bei Paris Saint-Germain auf dem Programm.

Für genau diese Spiele haben die Bayern jetzt nochmal aufgerüstet. Weil Benjamin Pavard zuletzt enttäuschte und ohnehin lieber innen spielt. Und weil Noussair Mazraoui wegen einer Herzbeutel-Entzündung noch länger ausfällt. Nach dem 1:1 gegen Frankfurt am Samstag habe sich "sehr spontan" eine Gelegenheit ergeben bei Cancelo, wie Julian Nagelsmann später erklärte. "Dann habe ich gesagt: 'Dann machen wir's.'"

Cancelo bringt das mit, was aktuell fehlt

Mit Cancelo, zu dem über die Jahre immer wieder Kontakt bestand, bekommt der Trainer nun einen gelernten Rechtsverteidiger, der zwar auch links auflaufen kann - und das für ManCity in dieser Saison zumeist getan hat -, der aber vor allem wieder eine kreativere Komponente ins Angriffsspiel bringt. "Er ist ein Spieler, der in jeder Mannschaft dieser Welt spielen kann", lobt Salihamidzic. "Wir sind sehr von seinen Qualitäten überzeugt." Also vom Spielwitz, von der Kreativität, von der Dynamik. Dinge, die im Bayern-Spiel zuletzt auf der Strecke blieben.

Auf der Strecke blieb bei Cancelo in Manchester vor allem die eigene Spielzeit. Das angeblich zerrüttete Verhältnis mit Pep Guardiola bestritt er zwar, mit dem ehemaligen Bayern-Trainer habe er vorher aber auch nicht mehr explizit über den FCB gesprochen. Angeblich, weil "einfach alles so schnell ging und keine Zeit blieb".

Für Mainz "absolut startbereit"

Nachdem er über Jahre konstant gute Leistungen im hellblauen Trikot gezeigt hatte und zu den besten Außenverteidigern der Welt gehörte, kam Cancelo zuletzt dreimal in Folge gar nicht zum Einsatz. Also reagierte die Seite des Portugiesen schnell, der Kontakt nach München wurde aufgenommen - und nicht mal 48 Stunden später absolvierte Cancelo am Montag bereits seinen Medizincheck.

Wenn es in dem Tempo weitergeht, könnte Cancelo auch gleich schon in Mainz beginnen. Nagelsmann ließ das zwar noch offen, der Spieler selbst fühlt sich jedoch "absolut startbereit", wie Cancelo versicherte. Strahlend natürlich.