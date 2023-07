"Ein sehr kompletter Stürmer": VfB verleiht Faghir nach Elversberg

Stuttgarts Sturmtalent Wahid Faghir soll mehr Spielpraxis bekommen. Nach der Leihstation Nordsjaelland geht es nun zur SV Elversberg.

Wahid Faghir wird für ein Jahr an den Zweitliga-Aufsteiger SV Elversberg ausgeliehen. Dies gab der letztjährige Drittliga-Meister am Mittwochvormittag bekannt.

"Wahid Faghir ist mit seiner Physis, spielerischen Qualität und Abschlussstärke ein sehr kompletter Stürmer und damit ein Gewinn für uns", sagt SVE-Sportvorstand Ole Book über den 19-jährigen Dänen in einer Klubmitteilung: "Er wird unser Offensivspiel mit seinen außergewöhnlichen Fähigkeiten verstärken, wir freuen uns auf die Saison mit ihm", lobt Book den 1,86 Meter großen und 83 Kilo schweren Angreifer.

Zuletzt wurde Faghir vom VfB an den dänischen Erstligisten FC Nordsjaelland verliehen, wo er nach einigen Startschwierigkeiten auf Touren kam und in 16 Partien vier Tore markierte. "Ich bin davon überzeugt, dass der Wechsel nach Elversberg für meine weitere Entwicklung der richtige Schritt ist", so Faghir.

zum Thema Die Sommer-Neuzugänge der Zweitligisten im Überblick

Im Sommer 2021 stieß Faghir für satte 3,5 Millionen Euro vom dänischen Klub Vejle BK, mit dem er gerade erst in die erste dänische Liga aufgestiegen war (29 Spiele, sieben Tore, zwei Assist), zu den Stuttgartern, die ihm einen langfristigen Vertrag bis 2026 gaben. Für die Schwaben absolvierte er in seiner Premierensaison sieben Partien (sechsmal Bundesliga, einmal Pokal, ein Tor), ehe er auf seine erste Leihstation geschickt wurde.

"Spielpraxis rangiert an erster Stelle, wenn es darum geht, als junger Spieler den nächsten Entwicklungsschritt zu machen", erklärt VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth die Leihe. "In Elversberg findet Wahid dafür aus unserer Sicht genau die richtige Bewährungsmöglichkeit. Er kann Verantwortung übernehmen und wird dort in einem gesunden Maß gefordert sein. So betrachtet ist dieser Side-Step logisch und sinnvoll. Wir werden in Verbindung bleiben und wünschen ihm für die kommende Spielzeit alles Gute und viel Erfolg."

SVE holt vor allem für Offensive

Mit Elversberg steht nun die nächste Leihe an, angesichts der Konkurrenzsituation in der Offensive des VfB ein logischer Schritt, der sich für alle drei Seiten auszahlen soll. Bei der SVE ist Faghir der vierte Neuzugang, bis auf Abwehrspieler Arne Sicker holte der Liga-Neuling mit der besten Offensive im vergangenen Jahr (80 Tore) mit Paul Stock (TSV Steinbach Haiger), Dominik Martinovic (SV Waldhof Mannheim) und Joseph Boyamba (1860 München) bisher vor allem Offensivspieler.