Ein schweres Erbe: Wer ist Fischer-Nachfolger Beck?

Eintracht Frankfurt hat einen neuen Präsidenten. Nach 24 Jahren mit Peter Fischer ist Mathias Beck der neue starke Mann. Auf ihn warten Aufgaben, die weit über den Fußball hinaus gehen. Sein bisheriger Lebensweg wird ihm helfen.

Im Alter von 14 Jahren wurde die Liebe von Mathias Beck zur Eintracht auf eine harte Probe gestellt. Seit nunmehr zehn Jahren war er dem Traditionsverein zu dieser bereits verfallen. Geboren und aufgewachsen in Limburg an der Lahn pilgerte Beck bereits als kleines Kind an der Hand seines Vaters ins Waldstadion. Doch im Jahr 1985 stand ein beruflich bedingter Umbruch bevor. Genauer gesagt ein Umzug. Nach Bonn. Rund 175 Kilometer Fahrtstrecke von der Main-Metropole entfernt.

Eine Forderung stellte der fußballverrückte Teenager damals für den Familienfrieden. "Das können wir machen, aber nur unter der Bedingung, dass ich zu jedem Eintracht-Heimspiel fahren darf", erzählte Beck auf der Mitgliederversammlung am Montag. "Meine lieben Eltern haben es mir tatsächlich ermöglicht, zu jedem Spiel zu fahren, da bin ich ihnen sehr dankbar."

Mal machte sich Beck an der Seite seines Vaters auf den Weg, mal setzte er sich in den Zug. Dem Ruf der Eintracht folgte er stets. Rund 39 Jahre später ist aus dem pendelten Fan der Präsident des Vereins geworden. Mehrfach betonte Beck in seiner 35-minütigen Rede am Montag seine tiefe Verbundenheit mit dem Klub, er gab sich nahbar und zeigte den rund 2400 anwesenden Mitgliedern in der Jahrhunterthalle: Ich bin einer von euch. "Mir ist vollkommen klar, dass viele von euch eine ähnliche Vergangenheit haben, ähnliche Geschichten erzählen können, und dass das keine Garantie für eine erfolgreiche Präsidentschaft ist."

Ich bin kein Peter 2.0. Ich muss meinen eigenen Weg finden und gehen. Mathias Beck

Peter Fischer, der ultimative Maßstab

Die ultimativen Maßstäbe für eine erfolgreiche Präsidentschaft setzte ohnehin sein Vorgänger Peter Fischer, der am Montag nach 24 Jahren begleitet von großen Emotionen seinen Hut nahm, dem Verein aber weiter als Ehrenpräsident dienen wird. Nur in den Fußstapfen seines Vorgängers will sich Beck nicht bewegen. "Ich bin kein Peter 2.0. Peter hat schonmal eine größere Schuhgröße, das ist ein Fakt. Ich muss meinen eigenen Weg finden und gehen", betonte der 52-Jährige. "Ich habe nicht vor, jeden Stein umzudrehen. Was aufgebaut worden ist, ist eine hervorragende Grundlage und ein solides Fundament. Aber ich stehe auch nicht für ein weiter so, nur weil vieles gut und manches außergewöhnlich gut funktioniert hat. Ein Wechsel an der Spitze gibt auch immer die Möglichkeit, bestehende Strukturen zu hinterfragen."

Beruflich startet der gelernte Industriekaufmann in ein völlig neues Kapitel seines Lebens. Seine Ausbildung absolvierte Beck bei der Firma Haribo in Bonn. Während es viele dort wohl gerne in die Qualitätskontrolle ziehen würde, entwickelte Beck recht schnell ein Faible für Immobilien, die fortan sein Berufsleben bestimmten. Nach insgesamt sechs Jahren in Bonn erfüllte er sich 1996 den Traum von der Rückkehr nach Frankfurt, wo er dann für die Liegenschaften der Binding Brauerei zuständig war. 1999 machte er sich selbstständig.

Nach 25 Jahren als erfolgreicher Unternehmer beginnt jetzt ein neues Kapitel. "Dieses Leben bin ich bereit, hinter mir zu lassen. Ich habe alles in die Wege geleitet, mich aus dem operativen Geschäft in meinem Unternehmen zurückzuziehen. Ich widme mich künftig mit allem, was ich habe, meinem Verein."

Prädestiniert für die bevorstehenden Aufgaben

Beck ist ein Macher, einer der anpackt, Probleme lösen will und nicht vor großen Aufgaben zurückschreckt. Diese Eigenschaften prädestinieren ihn für die Präsidentschaft. Denn am Riederwald und allem, was dazugehört, gibt es viel zu tun. Die Sportstätten des Vereins platzen aus allen Nähten. Es braucht eine neue Halle für die Boxabteilung, einen neuen Platz für die Rugbyspieler, die Hockeyabteilung hofft neben einem neuen Kunstrasen auf ein Klubhaus, die Trainingszeiten für Schwimmer, Triathleten, Fechter und Co. sind chronisch ausgebucht. Die Liste könnte so weitergehen. Besonders exemplarisch: Auf der Warteliste für das Kinderturnen stehen 1600 Nachwuchsakrobaten.

All das hängt mit fehlenden Räumlichkeiten zusammen. Becks Immobilienexpertise soll helfen. Sein Plan: Als Klub "selbst investieren" und daher mehr regionale Sponsoren gewinnen. Eine klare Forderung stellte Beck bei diesem Thema: "Die Stadt Frankfurt muss uns noch mehr unterstützen, wenn es um eine zeitgemäße Infrastruktur geht."

In der Öffentlichkeit wird Beck mit dem Fußballverein Eintracht Frankfurt verbunden sein. Doch die Geschicke der Profiabteilung in der AG wird er wie Fischer nur unterstützend als Teil des Aufsichtsrat verfolgen. Die Arbeit in den Gremien kennt Beck seit 2021, erst im Verwaltungsrat und seit einem halben Jahr im Präsidium zwecks Einarbeitung. In erster Linie sieht sich Beck als Präsident für den Breitensport bei der Eintracht. Der Bereich könnte kaum größer sein, wie eine Studie ergeben habe: Von allen Vereinen auf der Welt, die Profifußball betreiben, habe die Eintracht die größte Breitensportabteilung, berichtete Beck, Vater zweier Töchter, beide Eiskunstläuferinnen.

Zum Abschluss doch wie Fischer

Gegen 22:30 Uhr endete am Montagabend der offizielle Teil der Versammlung. "Der größte Tag seines Lebens" war für Beck damit aber noch nicht zu Ende. Zum Schluss gab er allen einen aus. So wie sonst Peter Fischer in den Kneipen Frankfurts und Europas. Auch bei politisch klaren Botschaften, für die Fischer seinen letzten Amtstag nutzte, soll sich nichts ändern: "Auch mit mir als Präsident werden wir keinen Zentimeter von unseren Werten und unserer Überzeugung abrücken." Zumindest in dieser Hinsicht bleibt der Neue also doch ganz nah beim Alten.