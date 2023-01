"Ein schwerer Kampf": Was passiert mit Ravens-Star Jackson?

Ein klein wenig unter dem Radar liefen die Baltimore Ravens in dieser Regular Season. Trotzdem zog das Franchise aus der AFC North mit 10:7 recht souverän in die Play-offs ein - und zittert dort nun um Star-Quarterback Lamar Jackson, der außerdem noch immer nicht fest gebunden ist.

Seit fünf Jahren läuft Lamar Jackson nun schon für die Ravens auf, seine beste Regular Season erlebte der heute 26-Jährige 2019. Für über 3000 Yards und bärenstarke 36 Touchdown-Pässe warf der Quarterback hier, leistete sich nur sechs Interceptions und lief obendrein noch für unglaubliche 1206 Yards plus weitere sieben Touchdowns (acht Fumbles) selbst. Klar, dass Jackson deshalb damals MVP wurde.

Doch auch in dieser Spielzeit konnte sich der Spielmacher mit über 2000 Passing Yards, fast 800 Rushing Yards und 20 Total Touchdowns sehen lassen. Allerdings gibt es drei Dinge, die das Aushängeschild von Baltimores Football beeinträchtigen dürften ...

1. die Verletzungsanfälligkeit: Mit dem Knie, einer Gehirnerschütterung, dem Rücken und dem Knöchel hatte der 2018 im Draft in der 1. Runde an 32. Stelle gezogene Profi in seinen NFL-Jahren schon zu kämpfen. Seit Anfang Dezember bereitet ihm erneut das Knie Sorgen. Genauer gesagt lässt ihn eine Kniegelenksdistorsion bereits seit 4. Dezember ausfallen. Seither hat stets sein Ersatzmann Tyler Huntley übernommen - mit wenig verwunderlich mäßigerem Erfolg, auch wenn in sechs Partien mit ihm immerhin drei Siege heraussprangen.

2. die Vertragsunsicherheit: Seit 2022 schwelt das Thema nun schon vor sich hin. Damals im September vor Anbruch der Regular Season hatten das Franchise und der Spieler Vertragsgespräche auf Eis gelegt - und so spielt Jackson in diesem fünften Jahr in Baltimore "nur" für 23 Millionen US-Dollar. Laut "ESPN" und anderen US-Medien habe der laufstarke Athlet damals sogar ein Angebot über sechs Jahre und bis zu 300 Millionen US-Dollar abgelehnt. Immer wieder kommt dieses Thema seither auf, dass Jackson eben immer noch nicht fest an das von John Harbaugh (seit 2008 im Amt) trainierte Team gebunden ist. Einige Experten werfen den Ravens dabei vor, ihren Hoffnungsträger nicht richtig wertzuschätzen. Die Wahrheit hinter dieser Causa werden aber nur die Beteiligten kennen. Die Zeit drängt auf jeden Fall, da der aktuelle Vertrag alsbald ausläuft und sicher auch andere Teams Interesse an diesem Kaliber haben.

3. die Play-off-Bilanz: So stark Jackson in vielen NFL-Spielen bislang gespielt hat, so durchwachsen sieht es für ihn in der Endrunde aus. Von bislang erst vier Spielen in drei unterschiedlichen Jahren hat der Star erst eine Partie gewonnen - Anfang 2020 in der Wild Card Round bei den Tennessee Titans (20:13), wo er selbst aber nur einen Touchdown erlief. Insgesamt schaffte Jackson in diesen vier Play-off-Duellen (neben dem Sieg noch ein 17:23 gegen die Chargers 2019, ein 12:28 gegen die Titans 2020 und ein 3:17 bei den Bills 2021) nur vier Total Touchdowns neben fünf Interception und fünf Fumbles. Alles in allem eine noch sehr ausbaufähige Bilanz.

Seit über einen Monat nicht mal Training

Doch kann Jackson überhaupt auflaufen, wenn die mit 10:7 und AFC-Platz 5 in die Endrunde eingelaufenen Ravens in der Nacht von Sonntag auf Montag (2.15 Uhr MEZ) spielen? Schließlich hat er seit Anfang Dezember nicht einmal mehr trainiert, das Knie soll zwischenzeitlich zudem wieder angeschwollen sein.

Laut Klubmitteilung werde es "ein schwerer Kampf", ob es Jackson rechtzeitig bis zu diesem Wochenende schafft, auch nur einigermaßen fit zu werden, um dem Team bei dieser schweren Aufgabe zu helfen. Denn klar sind zwei Dinge ...

1. Die Cincinnati Bengals sind seit Monaten eines der heißesten Teams der NFL: Das Team um Quarterback Joe Burrow hat die Saison nach schwachem Start mit 12:4 als Sieger der AFC North, dessen Teil auch Baltimore ist, beendet. Der Super-Bowl-Finalist des letzten Jahres (20:23 gegen die Los Angeles Rams) ist deshalb klarer Favorit - ob die Ravens Jackson haben oder nicht. Interessant: Erst zum Abschluss der Regular Season in Week 18 sahen sich die beiden Mannschaften am vergangenen Wochenende (27:16 für Cincy).

2. Die Baltimore Ravens sind ohne Lamar Jackson ein anderes Team: Wenn das Aushängeschild fehlt, hat das Franchise aus dem US-Bundesstaat Maryland seit dessen NFL-Start 2018 lediglich acht von 21 Partien gewonnen, mit ihm ganze 45 von 61 Spielen (74 Prozent).

