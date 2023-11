Ein Schweizer in Zyperns Tor: Die kuriose Karriere-Wendung von Joel Mall

Die Karriere von Joel Mall hat einen wahrlich kuriosen Verlauf genommen. Mit 32 Jahren wurde der Schweizer ein Nationalspieler Zyperns. Die Gegenspieler des Torhüters sind plötzlich ganz große.

Als Joel Mall im Sommer 2018 Darmstadt 98 nach nur einem Jahr und fünf Zweitliga-Einsätzen Richtung Zypern verließ, konnte niemand ahnen, dass er gut fünf Jahre später zyprischer Nationalspieler sein würde. Doch von vorne.

Der in Baden im Kanton Aargau geborene Mall begann seine Karriere beim hiesigen FC Aarau, bei dem er auch zum Profi reifte. Nach dem Abstieg aus der Schweizer Super League 2015 verließ Mall erstmals sein "sicheres Nest", wie er es damals bezeichnete, und unterschrieb bei den Grasshoppers in Zürich. Von dort aus wagte er nach zwei Jahren den Schritt ins Ausland - zum SV Darmstadt 98. Doch beim damaligen Bundesliga-Absteiger lief es nicht rund, Mall konnte seine Chance während eines Ausfalls von Daniel Heuer Fernandes nicht nutzen und war am Ende der Saison nur noch die Nummer drei zwischen den Pfosten.

Wechsel nach Zypern und Gedanken ans Karriereende

In Darmstadt konnte es also nicht weitergehen, und so begann Mall ein ganz neues Abenteuer: Er wechselte nach Zypern zum Erstligisten Pafos FC. Der Keeper machte seine Sache gut und erhielt weitere Angebote auf der Insel. Es folgten die Stationen Apollon Limassol (neun Einsätze in der Europa-League-Qualifikation), AEK Larnaka und schließlich Olympiakos Nikosia. Vor seinem Engagement in Nikosia hatte Mall überlegt, seine Karriere zu beenden, und sogar schon Bewerbungsgespräche in der Privatwirtschaft geführt. Doch irgendwas in ihm sträubte sich und er schnürte weiter seine Fußballschuhe.

Einbürgerung und Debüt

Mit weitreichenden Folgen: Nach fünf Jahren auf der Mittelmeerinsel wurde Mall eingebürgert und debütierte im Juni dieses Jahres für die zyprische Nationalmannschaft. "Ich habe lange überlegt, es geht ja auch um Identifikation. Und es war klar, dass die Medien und die anderen Goalies keine Freudensprünge machen, wenn plötzlich ein Fremder aufgeboten wird", sagte er rückblickend. Seine Identifikation mit dem Land sei nach all den Jahren aber doch sehr groß. "Die Freundschaften und vor allem die Geburt und das Aufwachsen unserer Kinder in Zypern haben mir die Entscheidung am Schluss leicht gemacht", erklärte der zweifache Familienvater gegenüber "Blick".

Inzwischen stand er schon in sechs EM-Qualifikationsspielen für Zypern im Tor. Seine Gegenspieler waren plötzlich Stars wie Khvicha Kvaratskhelia (Georgien/Napoli), Erling Haaland (Norwegen/ManCity) oder Martin Ödegaard (Arsenal/Norwegen). Einziger Wermutstropfen ist die Bilanz von sechs Niederlagen aus sechs Spielen. "Die Resultate schlagen auf die Stimmung. Jetzt wollen wir die EM-Quali wenigstens mit Würde zu Ende bringen", sagte Mall vor der Partie gegen Spanien am Donnerstagabend.

Rückkehr in die Schweiz

Besser läuft es auf Klubebene: Im Frühling klopfte Servette Genf an, und Mall folgte dem Ruf von Trainer René Weiler (ehemals 1. FC Nürnberg), den er bereits aus Aarauer Zeiten kennt. Eigentlich war klar, dass Mall nur als Ersatz für den jahrelang gesetzten Jeremy Frick geholt wurde. Doch einmal mehr kam es anders: Frick verletzte sich - und diesmal nutzte Mall seine Chance.

Seither steht der 32-Jährige im Tor. Eine wahrlich kuriose Wendung vom Fast-Karriereende zum Nationalspieler Zyperns und Stammkeeper beim Schweizer Vizemeister. Wie er selbst sein vergangenes Jahr beschreiben würde, wurde Mall vom "Blick" gefragt. Seine Antwort: "Das ist doch der ideale Stoff für einen Motivationsvortrag: Harte Arbeit zahlt sich immer aus - auch unter schwierigen Umständen."