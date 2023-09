Ein Schuss, ein Tor, ein Traumstart: Helgason lernt die Eintracht kennen

Mit seinem ersten Torschuss rettete Neuzugang Thorir Helgason Eintracht Braunschweig zumindest einen Punkt beim 1:1 gegen den FC St. Pauli. Dabei wusste der 22-jährige Isländer vor der Partie nicht einmal, wo er gerade steht.

Er kenne noch nicht einmal alle Namen seiner neuen Mitspieler, räumt Thorir Helgason fast schon verlegen ein. Am Donnerstag kam der Isländer in Braunschweig an, absolvierte noch eine Trainingseinheit mit dem neuen Team, Trainer Jens Härtel erklärte ihm, wie die Eintracht Fußball spiele - und dann kam schon der Spieltag gegen den FC St. Pauli, die Schlussphase in einer weitgehend einseitigen Partie, in der der Gastgeber über weite Strecken gut verteidigte, nach vorne aber kaum etwas zustande brachte, das 0:1 kassierte und sich auf der Verliererstraße befand.

Coach Härtel wählte seine letzte Patrone, brachte den Leihspieler, der in der vergangenen Saison zwölfmal für den US Lecce in der Serie A zum Einsatz gekommen war. Was ordentlich klingt, bei genauer Betrachtung aber nur zweimal Startelf und mickrige 215 Einsatzminuten bedeutete. Am Freitagabend genügten dann vier Minuten, um Härtels Anweisung zu befolgen und das Eintracht-Stadion zum Beben zu bringen. St. Pauli klärte den Ball nicht, Helgason nahm entschlossen seinen ersten Torschuss für seinen neuen Klub - und traf. "Ein Traum", sagt der 16-malige isländische Nationalspieler, der 2021 beim 0:4 gegen die DFB-Elf 90 Minuten auf dem Feld stand, "ist wahr geworden." Für einen Spieler, der gar nicht so recht wusste, wo er überhaupt steht.

Die Meisterschale habe ich schon gesehen. Thorir Helgason

"Um ehrlich zu sein, habe ich lange nicht gespielt", berichtet Helgason. Die Vorbereitung habe er in Lecce absolviert, er sei fit, erzählt er, eine Zukunft für sich sah er beim Tabellen-15. der abgelaufenen Serie-A-Saison aber nicht. Angebote habe es aus Skandinavien gegeben. Und aus Deutschland. Aus Braunschweig. Von der Eintracht, sagt er, wusste er nicht viel. Nun lernt er sie kennen: "Die Meisterschale habe ich schon gesehen." Und nun gehört, wie laut es werden kann im Stadion, wenn es sportlich läuft.

Dafür soll auch Helgason sorgen, wenngleich ihm das Duell mit St. Pauli schon gezeigt haben dürfte, dass sich seine neue Mannschaft gerade im Spiel nach vorne schwertut. Drei Treffer hat die Härtel-Mannschaft, in der auch Neuzugang Florian Krüger sein Debüt feierte, nun in fünf Spielen erzielt. Seltener traf kein Team in der 2. Liga. "Mit Toren und Vorlagen" wolle Helgason nun helfen. Die Erwartungen hat er am Freitag direkt mal in die Höhe geschraubt.