"Ein schönes Gespräch" über Doan: Streich und das zweistündige Telefonat mit Japans Nationalcoach

Kürzlich hat Christian Streich mit Japans Nationaltrainer Hajime Moriyasu telefoniert. Das Thema: Ritsu Doan. In der Hinrunde sorgte der 24-Jährige für Furore, doch zuletzt kam er nicht mehr so in Tritt wie noch vor dem Jahreswechsel. Das hat Gründe.

Eines ist Christian Streich besonders wichtig, wenn er über Ritsu Doan spricht. Mag schon sein, dass es hier und da durchaus noch Verbesserungsbedarf im Spiel des Japaners gibt. Mag auch sein, dass es den 24-Jährigen "ein bisschen aus dem Rhythmus gebracht" hat, dass er Ende Februar krank war. Aber, und das betont Streich: Doan bringt stets eine vorbildliche Einstellung mit.

Fleißig, wissbegierig, offen für Ratschläge: So sei Doan Tag für Tag, sagt Streich und berichtet dann von einem zweistündigen Telefonat mit Japans Nationaltrainer Hajime Moriyasu. "Ich hatte ein sehr schönes Gespräch mit ihm", verrät der 57-Jährige. Er, Streich, habe durchaus noch etwas Neues über Doan erfahren können, schließlich habe Moriyasu etwas, das er selbst nicht habe: "Er kennt ihn schon länger, spricht die japanische Sprache, und er kommt aus diesem Kulturkreis, von dem ich gar keine Ahnung habe. Ich war ja nicht mal in Japan. In Asien war ich schon, aber was heißt Asien? Wenn du in Indonesien bist, bist du nicht in Japan. Das hat ja nichts miteinander zu tun."

Doan verspürt "im Herzen und im Kopf Druck"

Auch aus diesem Grund tauschte sich Streich also mit Moriyasu aus: um Doan in der Kabine noch besser zu verstehen und auf dem Feld das aus ihm herauszukitzeln, was er noch draufsetzen kann. Eine Haltung, die Doan auch selbst mitbringt. Der Flügelspieler will sich stetig verbessern. "Im Herzen und im Kopf habe ich Druck", sagt Doan und richtet dann den Blick auf Turin. "Das Problem gegen Juve war das Vertrauen. Nicht jeder wollte den Ball in der richtigen Position", analysiert Doan und folgert daraus für das Rückspiel an diesem Donnerstag: "Mehr Vertrauen im Ballbesitz wird das Wichtigste sein."

Es ist ja, Doan weiß das, ein Akt auf dem Drahtseil, den Freiburg meistern muss, um diese "riesige Überraschung" zu schaffen, die es nicht nur in Streichs Augen wäre, wenn der Sportclub Juve nach dem 0:1 im Hinspiel noch aus der Europa League werfen würde.

Am Mittwochmittag, als Streich im Bauch des Europa-Park-Stadions zur Pressekonferenz erschien, wusste Freiburgs Coach noch nicht, welchen Plan er seinen Spielern mit auf den Weg geben wird - inzwischen dürfte die Entscheidung gefallen sein. Was allerdings noch weitaus bedeutsamer sein wird als die Formation, in der sich die Breisgauer formieren, ist die Frage, ob es ihnen gelingt, ihr System mit Leben zu füllen.

Dass das eine Herausforderung ist, hat auch damit zu tun, dass sich die anderen Mannschaften auf Freiburg eingestellt haben. "Die Gegner wissen jetzt besser, was wir machen wollen", sagt Doan und räumt offen ein, dass das die Mannschaft vor eine Aufgabe stellt. Die Offensive des Sportclubs habe "ein halbes Jahr gut funktioniert", sagt der Japaner, doch "zuletzt war es schwieriger". Aber, und daran glauben sie im Breisgau: Es kann etwas werden mit der riesigen Überraschung. Dazu braucht es auch einen erfolgreichen Drahtseilakt - und einen Ritsu Doan in guter Form.