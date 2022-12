"Ein schleichender Prozess": Der Weg von Schmadtke zu Schäfer

In eineinhalb Monaten endet die Zeit von Geschäftsführer Jörg Schmadtke beim VfL Wolfsburg, dann übernimmt Marcel Schäfer die Verantwortung. Der 38-Jährige fühlt sich gerüstet - dank Schmadtke, der nicht zimperlich mit seinem Sportdirektor umgegangen ist.

Am 1. Januar öffnet das Transferfenster, wahrscheinlich letztmals für Jörg Schmadtke, der nach 22-jährigem Wirken als Fußballmanager Ende Januar aller Voraussicht nach Schluss macht. Seine Zeit in Wolfsburg endet definitiv, nach viereinhalb Jahren übergibt der 58-Jährige, der zuletzt noch auf einer Scoutingreise in Südamerika war, den Staffelstab an Marcel Schäfer, den er seit 2018 praktisch ausgebildet hat.

"Es ist meine letzte Transferperiode", betont Schmadtke, der freilich nicht erst jetzt seinem Nachfolger mehr Verantwortung einräumt. "Das ist ein schleichender Prozess, der seit rund zwei Jahren stattfindet."

Vom großen Entscheider wurde Schmadtke mit der Zeit zum Begleiter, Beobachter, Ratgeber, wenn’s sein musste auch zum Korrektiv. Eine Zeit, in der Schäfer zum neuen starken Mann beim VfL wuchs. "Jörg hat mir mehr und mehr Verantwortung gegeben, mir Raum gegeben, mich zu entwickeln und zu entfalten", betont er.

Ab dem 1. Februar übernimmt der 38-Jährige die Geschäfte - und ist seinem Lehrmeister äußerst dankbar. "Ich hätte mir keinen besseren vorstellen können", sagt Schäfer im Podcast "Travel&Stars".

Dankbar für ungefiltertes Feedback

Viereinhalb Jahre durfte sich Schäfer am Erfahrungsschatz von Schmadtke bedienen. Das, so der künftige VfL-Boss, sei Gold wert gewesen, habe Spaß gemacht. Auch wenn es nicht immer einfach war, wie der Sportdirektor einräumt. "Jörg hat es sich zur Aufgabe gemacht, mich zu ziehen, mich zu entwickeln. Er hat mir immer ein total ungefiltertes Feedback gegeben, was nicht immer ganz so angenehm war. Weil Jörg jetzt nicht gerade als Diplomat bekannt ist. Er hat mich gefördert und gefordert, dafür werde ich ihm auf Lebzeiten dankbar sein."

Nun trägt bald Ex-Profi Schäfer, der 2007 als junger Linksverteidiger von 1860 München nach Wolfsburg kam, die volle Verantwortung für diesen Klub. Ist er gerüstet nach der intensiven Schmadtke-Schule? "Ich fühle mich gut vorbereitet auf die neue Aufgabe, ein neues Kapitel, eine neue Herausforderung bei meinem Herzensklub."

Schäfer hat viel dazugelernt

Was hat Schmadtke ihm beigebracht? "Ich habe in vielen Bereichen extrem viel dazugelernt", sagt Schäfer. "Da geht es um Peoplemanagement, wie bringt man eine gewisse Anzahl an Mitarbeitern auf einen Weg. Transferpolitik, sämtliche juristische Grundlagen, verbandsrechtliche Dinge. Unglaublich viele Themen, der Fußball ist für einen Geschäftsführer oder Sportdirektor mittlerweile sehr komplex."

Auch fernab von den Transferperioden, die zweimal im Jahr stattfinden. "Es geht nicht nur darum, Spieler zu verpflichten und eine gute Mannschaft zusammenzustellen, sondern um deutlich mehr. Wir sind mittlerweile Wirtschaftsunternehmen, und genauso gilt es, diese zu führen."

Ab Februar macht Schäfer dies, auf seinen Posten als Sportdirektor rückt dann Sebastian Schindzielorz, der zuletzt Geschäftsführer beim VfL Bochum war. Und Schmadtke? Der setzt sich zur Ruhe, zumindest erst einmal. "Es gibt noch viele Herausforderungen im Leben."