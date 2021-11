"Ein scheiß Tag": Lauterer Ärger nach Rückfall gegen Würzburg

Die Festung ist gefallen: Nach neun Monaten hat der 1. FC Kaiserslautern wieder ein Heimspiel verloren - und schon ist die sportliche Lage trotz der zwischenzeitlichen Siegesserie wieder brenzlig.

Alles war angerichtet für ein schönes Fußballfest auf dem Betzenberg: Retro-Trikots zum 101. Geburtstag von Vereinslegende Fritz Walter, passend dazu das vom 54er Weltmeister so geliebte regnerische Wetter, und on top noch die Versöhnung mit Torwarttrainer Gerry Ehrmann, der vor der gut besuchten Westkurve 18 Monate nach seiner Entlassung mit der Goldenen Verdienstnadel geehrt wurde.

Doch die Leistung in den 90 Minuten Spielzeit wurde den Erwartungen nicht gerecht. "Es fühlt sich richtig scheiße an, hier ein Heimspiel zu verlieren. Wir haben gut angefangen, aber nach 15 Minuten aufgehört, Fußball zu spielen. Bei dem ersten Gegentor schlafen wir, keiner ist da, der den Standard verteidigt. Das darf uns einfach nicht passieren. Nach dem zweiten Gegentor war es dann schon ekelhaft für uns. In der zweiten Halbzeit zeigen wir wieder unser richtiges Gesicht, am Ende musst du deine Chancen dann aber auch nutzen", sagte Marco Antwerpen nach dem 0:2 gegen die Würzburger Kickers.

Einige Höhen und Tiefen hat der Trainer in seiner Zeit beim Traditionsverein seit Anfang Februar bereits erlebt - eine Heimniederlage gehörte bis jetzt aber nicht dazu. Letztmals verloren die Pfälzer Ende Januar gegen Wehen Wiesbaden (0:1) vor heimischem Publikum, was damals Jeff Saibene den Trainerposten kostete. So schlimm ist die Lage in der Pfalz aktuell freilich nicht, um seinen Job muss sich Antwerpen keine Gedanken machen. Dass die mühsame Aufholjagd nach dem Fehlstart gerade deutlich ins Stocken gerät, wird den 50-Jährigen aber beschäftigen. Nach vier Siegen in Folge klopfte der FCK wieder ganz oben an, nach nur einem Punkt aus den letzten zwei Spielen ist er wieder im Nirgendwo angekommen. Zwar nur zwei Punkte hinter Platz 4, aber eben auch nur drei Zähler vor Platz 17.

Wenn du das so siehst, dann musst du das ganze Spiel geschlafen haben. René Klingenburg über den Schiedsrichter

Auch René Klingenburg konnte seinen Ärger am Sonntagmittag nicht zurückhalten, wählte ähnliche Worte wie sein Trainer ("Ein richtiger scheiß Tag") und fühlte sich vom Schiedsrichter benachteiligt. "Mindestens zwei Elfmeter für uns wären heute drin gewesen. Als ich ihn darauf nach der Partie angesprochen habe, sagt der Schiedsrichter noch: 'Ich weiß nicht, welche Situation du meinst.' Wenn du das so siehst, dann musst du das ganze Spiel geschlafen haben ...", so Klingenburg, ehe dann auch Selbstkritik folgte "... so wie wir bei den zwei Gegentoren."

Verlieren verboten im "ganz speziellen Spiel"

Das ohnehin schon brisante Derby beim 1. FC Saarbrücken am kommenden Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) hat für die Roten Teufel vorentscheidenden Charakter. Ein Sieg lässt den FCK am Erzrivalen vorbeiziehen und wieder in die oberen Gefilde der Tabelle zurückstoßen. Bei einer Niederlage hingegen droht der Sturz in den Keller - tabellarisch und wohl auch hinsichtlich des neu erkämpften Selbstvertrauens.

Doch für die Derbys - ob gegen den FCS oder Waldhof Mannheim - brennen die Lauterer für gewöhnlich ganz besonders. Keine der Partien gegen die beiden Nachbarn ging in den letzten Jahren verloren. "Nächste Woche ist ein ganz spezielles Spiel", machte auch Kapitän Jean Zimmer gleich nach Abpfiff deutlich. "Da müssen wir die Dinger machen, die wir heute vergeben haben und das Spiel für uns entscheiden."