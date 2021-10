Ein Ruf nach Aufmerksamkeit

Der eSport in Deutschland strebt weiter gen Gemeinnützigkeit und Anerkennung. Mittendrin: der E-Sport-Bund Deutschland. Der ESBD hat einen Fünf-Punkte-Plan veröffentlicht, der die subtile Forderung enthält: Vergesst uns nicht!

Sonderlich neu oder innovativ sind die fünf Punkte auf dem Plan des ESBD nicht.

Anlässlich der Koalitionsverhandlungen hat der eSport-Bund am 27. Oktober einen Fünf-Punkte-Plan vorgelegt, der grob die folgenden fünf Bestrebungen enthält: Gemeinnützigkeit für eSport-Vereine, Beteiligung an einer Strategie-Entwicklung mit der Bundesregierung, Forschungsförderung, eine von der Wissenschaft getriebene Diskussion und die Teilnahme von Politikern an eSport-Events.

Insbesondere der Kampf um Gemeinnützigkeit und politische Teilhabe läuft beim ESBD schon seit mehreren Jahren - bislang ohne Erfolg.

Deswegen spricht Verbands-Präsident Daniel Luther in diesem Kontext auch von Versäumnissen der Politik, die sich nicht wiederholen dürfen. Er fordert: "In der kommenden Legislaturperiode muss der E-Sport aktiv von der Politik mitgestaltet werden."

In den Ohren der Politiker

An den fünf Punkten im Plan für den eSport-Standort Deutschland kann der Verband allein wenig ändern. Deswegen trifft es das Wort "Plan" aus Perspektive des ESBD nur bedingt, es scheint eher eine nachdrückliche Erinnerung oder Forderung zu sein.

Auch Luther erwähnte auf Nachfrage von kicker eSport, dass sich der Verband mit der Veröffentlichung des Fünf-Punkte-Plans zu einer kritischen Zeit der Regierungsbildung für den Dialog mit politischen Akteuren anbiete.

Luther führt aus: "Wir möchten den Verhandlern die Positionen des eSports mitgeben, um zu zeigen, welche Rahmenbedingungen dringlich sind." Auch in den Medien und der Bevölkerung sollen die Botschaften ankommen.

Gespräche laufen

Wie der ESBD den Plan vorantreiben kann - und auch tut -, ist im direkten Austausch mit Politkern. Es gilt, die Ziele und Wünsche der Verbandsmitglieder nicht nur in die Öffentlichkeit rauszuschießen, sondern diese auch in den Köpfen der Entscheider zu verankern.

Nicht ohne Grund betont der Verband stets das Potenzial des eSports und dass Deutschland eine Vorreiterrolle einnehmen könne. Dafür müssen aber noch einige Hürden genommen werden.

Luther wies im Gespräch mit kicker eSport darauf hin, dass man im stetigen Austausch mit politischen Vertretern sei - "auch nach der Wahl". Welche Signale dem ESBD zurückgesendet werden, darüber wollte er aber keine Auskunft erteilen. Man müsse auf das Endprodukt warten.

Es gibt Hoffnung

Dass es für den eSport in Deutschland bergauf gehen könnte und dem Fünf-Punkte-Plan des ESBD zumindest teilweise gefolgt wird, ist nicht unwahrscheinlich.

Die drei Parteien einer vermeintlichen Ampelregierung, SPD, BÜNDNIS90/Die Grünen und FDP, haben allesamt die Gemeinnützigkeit im Programm stehen - auch unabhängig der DOSB-Einschätzung. Auf ebenjene hatten die vorherigen Regierungspartner CDU/CSU und SPD stets verwiesen bei ihren Entscheidungen zum eSport.

Hoffnung macht dem ESBD außerdem, dass sich die drei Ampelparteien für Digitalisierung und eine Anerkennung des eSports aussprechen. Diese Zusagen bedeuten aus Sicht von Luther aber auch: "Wer sich die Modernisierung des Landes auf die Fahnen schreibt, muss den E-Sport, digitale Infrastruktur, digitales/offline Gaming-Vereinsleben, rechtliche Rahmenbedingungen und eine Innovation der Bildung in dem Bereich mitdenken. Die Zeit ist reif." Der ESBD werde die drei Parteien an den Aussagen messen, die im Wahlprogramm festgehalten sind.