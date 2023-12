"Ein richtiges Statement": Klopp trotz Remis zufrieden

Liverpool-Trainer Jürgen Klopp zeigte sich mehr als einverstanden mit der Leistung seines Teams gegen den FC Arsenal. Die Verletzung von Kostas Tsimikas bereitet ihm derweil Sorgen.

Zwar nicht die Tabellenführung erobert, gleichzeitig den Gegner aber auch nicht in der Tabelle wegziehen lassen. Das 1:1 zwischen dem FC Liverpool und dem FC Arsenal machte lange Zeit seinem Namen als Topspiel alle Ehre. Am Ende schien das Remis ein versöhnliches Resultat zu sein. Zumindest für LFC-Trainer Jürgen Klopp, wie er nach dem Spiel gegenüber "Sky" erklärte. "Ich bin zufrieden. Ich respektiere den Gegner zu sehr, um zu denken, wir müssen die hier aus dem Stadion schießen."

Arsenal erwischte zwar den besseren Start in die Partie, ging folgerichtig nach nur wenigen Minuten in Führung. Doch wie seine Elf damit umging, begeisterte den 56-Jährigen umso mehr. Gleichzeitig zeigte er sich hochzufrieden, dass seine Kritik an den Fans von unter der Woche erhört wurde. "Dann geht es immer um die Reaktion. Die Reaktion war toll, wir waren super intensiv. Wir konnten - angetrieben von einer unglaublichen Atmosphäre - ein hohes Tempo gehen. Wir wussten, so konnten wir es nicht bis zum Ende spielen, wir mussten schon die richtige Mischung finden."

Bis zur Pause, als der LFC seinen Rhythmus fand, "haben wir ihnen richtig Probleme bereitet, dann haben wir es toll zwischen den Linien gespielt", befand Klopp, der aber auch zugab, dass sich die Reds bis auf den Ausgleichtreffer durch Mohamed Salah keine großen Chanen erspielt haben.

Klopp: "Die sind einfach stark", aber "wir auch"

Nach der Pause aber war Liverpool "voll da und haben sie (Arsenal, Anm. d. Red.) richtig am Haken. Wir müssen Chancen kreieren und müssen eigentlich ein Tor schießen. Wenn du vier oder fünf Mal so hoch einen Ball gewinnst, musst du zum Abschluss kommen und das sind wir irgendwie nicht." Was dazu führte, dass Arsenal wieder besser ins Spiel kam. "Als die Tür wieder einen Spalt offen war, sind sie mit Vollgas durchgerannt. Die sind einfach stark. Die gute Nachricht finde ich irgendwie: Wir auch. Ansonsten war es ein richtiges Statement heute Abend und damit bin ich fein." Dass beispielsweise Trent Alexander-Arnold eine Riesenchance liegen ließ, brachte er derweil nicht einmal zur Sprache.

Einziger Wehrmutstropfen aus Sicht der Reds: Kostas Tsimikas musste nach gut einer halben Stunde verletzt ausgewechselt werden, auch wenn die finale Diagnose aussteht, sieht es nicht gut aus. "Er hat gesagt - als er da lang gegangen ist - 'gebrochen'. [...] Er wird uns brutal fehlen." Da auch der etatmäßige Stamm-Linksverteidiger Andrew Robertson mit einer Schulterverletzung verletzt fehlt, muss - wie bereits nach seiner Einwechslung - Joe Gomez die Rolle ausfüllen. Doch ganz glücklich stimmt das Klopp nicht.

Klopps unliebsame Allzweckwaffe Joe Gomez

"Wir haben so viele Spiele und wir brauchen Joe auch als Innenverteidiger, wir brauchen Joe als Rechtsverteidiger - das wird schon ein bisschen enger jetzt. Wenn du in allen Wettbewerben weit kommen willst, dann musst du im Grunde genommen einen Kader zur Verfügung haben und das haben wir jetzt auch schon eine Weile nicht mehr", so Klopp, der dann ein weiteres Mal durchblicken ließ, dass er die Belastung für zu hoch empfindet. "Hoffentlich bleibt es dabei, weil in drei Tagen dürfen wir ja schon wieder spielen." Dann nämlich ist der LFC am Boxing Day zu Gast beim FC Burnley (18.30 Uhr).