Ein Punkt Vorsprung: Paris Saint-Germain sichert Meisterschaft

In Frankreichs Eliteliga im Handball wurde die Meisterschaft erst am letzten Spieltag entschieden: Paris Saint-Germain feierte vor 14.000 Zuschauern in der Accor Arena beim Abschied von Nikola Karabatic einen knappen Sieg gegen Aix und behauptete den ersten Platz vor Nantes.

Nikola Karabatic feierte in seinem letzten Spiel für Paris St. Germain die Meisterschaft in Frankreich. Sascha Klahn

Paris Saint-Germain war in der französischen Meisterschaft nach einem 32:33 gegen Nimes noch einmal unter Druck gekommen. Nantes, das zuvor mit einem Sieg im direkten Duell Montpellier auf den dritten Platz verwiesen hat, konnte sich in der vergangenen Woche durch ein 33:28 gegen Ivry sogar kurz die Führung übernehmen - PSG konterte aber mit einem 41:28 gegen Creteil und hatte es am letzten Spieltag somit weiter in eigener Hand.

Schon vor einigen Wochen hatte der Verein entschieden für das letzte Spiel der Saison gegen Aix in die große Accor Arena umzuziehen, das letzte Vereinsspiel von Nikola Karabatic, der nach den Olympischen Spielen seine Handball-Karriere beenden wird, sollte gebührend gefeiert. Und das wurde es vor ausverkaufter Kulisse von über 14.000 Zuschauern.

Eine erste Parade von Jannick Green und ein Treffer von Luc Steins sorgten für das schnelle 1:0, doch das Team von Raul Gonzalez tat sich in der Folge schwer gegen Aix, das als Achter der Tabelle angereist war. Beim 12:12 stand nach gut einer Viertelstunde wieder ein Gleichstand auf der Anzeige und auch in der Folge blieb es temporeich - mit einem 21:19 ging es in die Kabinen.

Umjubelter Karabatic-Treffer

Nikola Karabatic stand nicht in der Startformation, der scheidende Superstar betrat in der siebzehnten Minute unter dem Jubel der Arena das Parkett und erzielte gleich einen Treffer - es sollte sein einziger an diesem Abend bleiben. Paris setzte sich nach Wiederbeginn mit einer Dreier-Serie auf 24:19 ab, doch Aix kam wieder auf zwei Tore heran und ließ sich nicht abschütteln. PSG war bis zum Ende unter Druck, steuerte über ein 34:30 dann aber zum 39:36-Erfolg.

Kamil Syprzak war der überragende Akteur des Abends, er erzielte zwölf Treffer und sicherte sich damit auch die Torschützenkrone in der französischen Liga. Nikola Karabatic wird unterdessen den am Ende vergebenen Siebenmeter, bei dem er den gegnerischen Torhüter traf, verschmerzen. Zum Ende seiner Karriere im Verein feierte er die elfte Meisterschaft von PSG, die zehnte in Serie für den Verein.

Dijon und Saran steigen ab

Nantes hielt im Fernduell mit einem 36:32 gegen Nimes den Druck auf Paris zwar aufrecht, verbleibt aber einen Punkt hinter dem Team aus der Hauptstadt auf dem zweiten Platz. Der Meister startet in der EHF Champions League, der Vizemeister wird einen zusätzlichen Startplatz in der Königsklasse beantragen.

Montpellier feierte unterdessen beim 33:25 gegen Fenix Toulouse das Ende einer dreißigjährigen Ära. "Ich habe viel gegeben, aber auch viel bekommen", erklärte der "ewige" Patrice Canayer bei seiner emotionalen Verabschiedung. Montpellier wird als Tabellendritter ebenso wie der Vierte Fenix Toulouse nächste Saison in der European League starten, für den Tabellenfünften aus Limoges kann die LNH einen zusätzlichen Platz bei der EHF beantragen.

Spannend war der Abstiegskampf, mit Dijon Metropole HB war der erste Absteiger bereits ermittelt ist - doch der zweite war noch offen. Ivry schaffte mit einem 29:27 bei Saran Loiret dabei die Rettung und schickte die Gastgeber eine Klasse nach unten. Denn parallel holte Creteil beim 32:32 bei Cesson-Rennes einen Punkt - und liegt genau diesen vor Saran, das den Direktvergleich gegen Creteil nach einem 31:31 und 28:28 in den beiden Duellen aufgrund der Auswärtstore-Regel auf seiner Seite gehabt hätte.

chs, cie

30. Spieltag LNH

Datum Heim Gast Ergebnis 31.05.24 Cesson-Rennes MHB US Creteil 32:32 31.05.24 Chambery Savoie HB US Dunkerque 28:27 31.05.24 Limoges Handball Dijon MHB 37:29 31.05.24 Montpellier HB Fenix Toulouse 33:25 31.05.24 HBC Nantes USAM Nimes 36:32 31.05.24 Paris St. Germain PAUC Aix en Provence 39:36 31.05.24 Saran Loiret HB US Ivry 27:29 31.05.24 St. Raphael Var HB Chartres MHB 35:35

Abschluss-Tabelle LNH