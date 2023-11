"Ein Profil, das einzigartig ist": Drexler verlängert auf Schalke

Dominick Drexler hat seinen ursprünglich zum Saisonende auslaufenden Vertrag auf Schalke verlängert. Vor dem Heimspiel gegen Elversberg lobt Karel Geraerts den Routinier.

In den vergangenen Jahren gab es auf Schake immer wieder große Umbrüche. Eine Konstante seit etwas mehr als zwei Jahren ist hingegen Dominick Drexler. Der Mittelfeldspieler, der 2021 ablösefrei aus Köln nach Gelsenkirchen gewechselt war, bleibt den Knappen wohl auch über 2024 hinaus erhalten.

Seinen zum ursprünglich zum Saisonende auslaufenden Kontrakt verlängerte der 33-Jährige um eine weitere Saison. "Dominick hat ein Profil, das im Kader einzigartig ist. Er will immer den Ball haben, fühlt und sieht den Fußball. Ich mag ihn als Person und Spieler", erklärte Coach Karel Geraerts auf der Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen Elversberg.

Drexler erzielte in der Vorwoche sein erstes Saisontor

Gegen den Aufsteiger wird Drexler wohl wieder auf der Zehnerposition beginnen, weil Talent Assan Ouedraogo aufgrund von Oberschenkelproblemen ausfällt und schon am Donnerstag zur U-17-Nationalmannschaft reiste. Auf dieser Position zeigte der Routinier am vergangenen Spieltag beim Sieg in Nürnberg (2:1) seine bis dato beste Saisonleistung (kicker-Notenschnitt: 2,5). Unter anderem erzielte der gebürtige Bonner sein erstes Saisontor - in seinem achten Ligaeinsatz war es sein erster Scorerpunkt.

Dass sich Drexler auf Schalke wohlfühlt, hatte er bereits im Winter vergangenen Jahres verdeutlicht. Trotz der damals schwachen Hinrunde in der Bundesliga hatte der zentrale Mittelfeldspieler nicht an einen Abschied gedacht. "Durch den emotionalen Aufstieg hat man zu vielen Leuten im Verein ein unglaublich enges Verhältnis. Daher kann ich mir vorstellen, noch lange zu bleiben", erläuterte Drexler.