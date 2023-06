Ein "Panzer" namens Manchester City: Inter-Direktor glaubt ans "Wunder"

Unmittelbar vor dem Champions-League-Finale gegen den haushohen Favoriten Manchester City hat Inter-Direktor Beppe Marotta ein wenig in Richtung der Skyblues gestichelt und die großen finanziellen Möglichkeiten thematisiert.

An diesem Samstagabend wurde es im Istanbuler Ataürk-Olympiastadion ab 21 Uhr ernst: Inter Mailand traf im Champions-League-Finale als klarer Außenseiter auf Manchester City - das Star-Ensemble um Erling Haaland, Kevin De Bruyne oder auch Ilkay Gündogan.

Unmittelbar vor dem Anstoß stellte allerdings Inter-Direktor Beppe Marotta, zwischen 2010 und 2018 Generaldirektor bei Juventus, noch etwas klar. Und zwar, dass die Mailänder aus seiner Sicht ganz und gar nicht der große Underdog waren.

Seine erste Begründung zielte darauf ab, dass der FC Internazionale die größere Ausstrahlung habe. "Inter hat eine bewegte Geschichte mit drei Europapokalen und vielen anderen Trophäen. Dies ist das sechste Finale seiner Geschichte", so der 66-Jährige unter anderem hinweisend auf das Triple unter José Mourinho im Jahr 2010. "Auch wenn es nicht einfach ist, die Spitze des europäischen Fußballs zu erreichen, muss es immer ein Ziel für Inter sein."

Dahingehend hatte sich Inter auch in den letzten Jahren wieder erfolgreich entwickelt: Nach vielen tristen Saisons konnten etwa die Rückkehr in die Königsklasse, die Meisterschaft 2021 oder auch zwei Pokalsiege in Folge unter Trainer Simone Inzaghi gefeiert werden.

"Wenn wir bedenken, wie viel Geld Manchester City hat ..."

Der Mailänder Direktor ging in seinen Ausführungen gegenüber "Sky Sport Italia" aber noch weiter: "Wenn wir bedenken, wie viel Geld Manchester City für die Zusammenstellung dieser Mannschaft ausgegeben hat, dann kommen sie auf dem Papier wie ein Panzer daher. Ganz klar."

Doch, so Marotta weiter: "Im Sport gilt nicht, dass immer die Mannschaft gewinnt, die am meisten ausgibt, deshalb wollen wir mit unseren eigenen Stärken wie Ideen, Technik, Taktik und einem großen Zusammengehörigkeitsgefühl unser Bestes geben und dagegenhalten."

Er glaubt fest daran, dass die Lombarden dem Duell mit den von Pep Guardiola trainierten Skyblues gewachsen sind. Marotta bestätigte aber auch: "Wir haben ein gutes Verhältnis mit City." Doch es sei klar, dass die Engländer mehr Möglichkeiten hätten - und sich Inter, das nicht einfach mal so auf Shopping Tour gehen könne, eben gefühlt mehr ausdenken müsse: "Wir haben das Beste aus dem herausgeholt, was für uns möglich war - wir haben einen guten Kader mit einem guten Trainer zusammengestellt, was immer weiter wächst."