"Ein paar Widerstände zu viel": Elversberg fehlt die Leichtigkeit

Drei der letzten vier Partien konnte Spitzenreiter SV Elversberg nicht gewinnen. Auch bei Borussia Dortmund II hatte der Aufsteiger das Nachsehen.

Die SV Elversberg hat große Probleme, den sicher geglaubten Vorsprung im Kampf um den Aufstieg und die Meisterschaft in der 3. Liga über die Ziellinie zu bringen. Gegen Borussia Dortmund II (0:2) kassierten die Saarländer die dritte Niederlage in den vergangenen vier Spielen.

Dabei fing es für die SVE eigentlich gut an. "Ich glaube, dass die Spielanlage vor dem Gegentor gut war", analysierte Trainer Horst Steffen bei "MagentaSport". Jener Gegentreffer, der nach einer eigenen Ecke fiel, habe der Mannschaft aber "den Stecker gezogen". Der Coach sah, dass seine Spieler "leiden, wenn sie ein Gegentor kassieren".

Dementsprechend sei der Konter zum 0:1 der entscheidende Punkt in der Partie gewesen. "Wir können es vorher verhindern mit ein, zwei Leuten, die wirklich in den Kontakt gehen müssen. Dass man dann Njinmah nicht mehr einholt, ist auch logisch", haderte Steffen. "Am Ende können wir uns nicht beklagen, wenn wir noch mehr Tore kassieren."

Die SVE hat "mehr Denken in sich"

Die Souveränität, die der Aufsteiger in der Vergangenheit an den Tag legte, fehlt in den letzten Wochen. "Für mich ist es so, dass ich sage, die Jungs haben vielleicht ein Stück weit mehr Denken drin tatsächlich. Dementsprechend überlegen sie, wo sie jetzt den Ball hinlegen können. Da fehlt dann die Genauigkeit", erkannte der Coach und betonte: "Wir müssen im Fluss sein und die Leichtigkeit behalten."

Doch auch das Glück meint es zurzeit nicht gut mit der SVE. Carlo Sickinger zog sich unter der Woche einen Bänderriss zu. Robin Fellhauer musste gegen Dortmund früh mit Oberschenkelproblemen runter. Marcel Correia saß nach seiner Gehirnerschütterung wieder auf der Bank, spielte aber nicht. Bei Jannik Rochelt (nach Krankheit) und Kevin Koffi (nach Adduktorenproblemen) reichte es immerhin zu Jokereinsätzen.

"Diesmal waren es zumindest ein paar Widerstände zu viel", resümierte Steffen, der in der kommenden Woche zusätzlich auf Nick Woltemade verzichten muss (Fünfte Gelbe Karte). "Es ist klar, dass wir das in der Hinrunde auch hatten. Wir müssen gucken, dass wir das kompensiert kriegen." Dazu habe das Thema Aufstieg die Mannschaft wohl nicht ganz kalt gelassen. "Vielleicht hat uns das doch ein bisschen berührt, dass wir einen Vorsprung hatten", gestand der Coach.

Steffen: "Müssen die Köpfe freibekommen"

Positiv bleibt allerdings festzuhalten: Der Puffer auf den Relegationsplatz beträgt nach dem erneuten Dämpfer immernoch ganze sieben Zähler. "Wir müssen die Köpfe freibekommen mit Ideen für das nächste Spiel gegen Bayreuth und sagen, zuhause wollen wir unserem Publikum wieder einen Sieg schenken. Dann sind wir in der Spur", blickte Steffen voraus.

"Aber da müssen wir mehr investieren, als wir es diesmal getan haben." Zuvor wartet am Dienstag (19 Uhr) noch ein Gastspiel beim SV Auersmacher im Landespokal Saarland.