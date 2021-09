"Ein paar Muskeln tun gut": Kuntz blickt auf die nächsten U-21-Spiele

Die deutsche U 21 konnte sich gegen Lettland mit 3:1 durchsetzen. Torschütze Angelo Stiller und Coach Stefan Kuntz zeigten sich nach dem Spiel zufrieden, auch wenn sie kleine Schönheitsfehler bemängelten.

Der frühe Rückstand beim 3:1-Erfolg gegen Lettland zeigte bei der deutschen Elf Wirkung und sie setzte in der Folge etwas mehr auf Ballsicherheit. Torschütze Angelo Stiller erklärte, dass das "bei so einer Mannschaft extrem hektisch ist, hinten zu liegen. Die haben sich hinten reingestellt - das ist natürlich unangenehm."

Jetzt kann ich sagen, der war gewollt, aber ich habe einfach draufgezogen. Angelo Stiller

Jedoch ließ sich die Kuntz-Elf nicht beirren und nach Moukokous Ausgleichstreffer erzielte Stiller das zweite Tor kurz vor dem Pausenpfiff. Er selbst merkte, dass "hinter mir keiner kam. Jetzt kann ich sagen, der war gewollt, aber ich habe einfach draufgezogen", fügte der 20-Jährige hinzu.

Kuntz sieht eine positive Entwicklung

Stiller stellte sich in den Dienst der Mannschaft und betonte, dass "wir immer gewinnen wollen. Es ist wichtig, dass wir gut spielen." Zum Spielverlauf meinte der Sechser, dass "wir unglücklich in Rückstand gehen, aber dann wieder unser Spiel aufgezogen haben". Nach Thiaws Treffer zur 3:1-Führung verlor die deutsche Mannschaft zwar etwas an Kontrolle, wodurch es "dann bisschen unkontrollierter war, aber wir haben gut gespielt."

Auch DFB-Coach Stefan Kuntz gefällt, "wie die Mannschaft zusammenwächst, wie die Spieler aktiv sind und sich nicht verstecken." Im Hinblick auf die nächsten Quali-Spiele im Oktober "müssen wir gucken, dass die Spieler in den nächsten Wochen viel Spielpraxis sammeln. Dem ein oder anderen tun auch noch ein paar Muskeln gut", fügte der Trainer grinsend hinzu.

Am 7. Oktober wartet dann Israel auf die deutsche U 21.