Ein Österreicher für die Ostalb: Aalen verpflichtet Botic

Der VfR Aalen hat einen Neuzugang präsentiert: Manuel Botic schließt sich dem Klub von der Ostalb an.

Neu in Aalen: Manuel Botic. VfR Aalen

Wie der Regionalligist am Montag mitteilte, hat Botic in Aalen einen Einjahresvertrag unterschrieben. Zuvor hatte er bereits vier Tage lang zur Probe beim VfR mittrainiert. In der Vereinsmitteilung wird er als "technisch versierter Achter beziehungsweise Zehner" beschrieben, "der gerne aus circa 20 Metern den Torabschluss sucht".

"Mit seiner guten Schusstechnik und Pässen in die Tiefe soll Manuel Botic neue Akzente im Offensivspiel setzen", erklärt VfR-Geschäftsführer Giuseppe Lepore.

Der 22 Jahre alte Botic stammt aus der Jugendabteilung des Erstligisten Admira Wacker, für den er 2017 zu einem Kurzeinsatz in der österreichischen Bundesliga kam. Seit 2020 spielte er in der zweiten rumänischen Liga, zuletzt für den FC Metaloglobus Bukarest.