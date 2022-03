Ein Oberliga-Keeper in der Nationalmannschaft: Karbachs Romaric Grenz für Togo nominiert

Große Ehre für Romaric Grenz, Keeper des Rheinland-Pfalz/Saar-Oberligisten FC Blau-Weiß Karbach: Der 19-Jährige wurde für die Nationalmannschaft des Heimatlandes seines Vaters nominiert. Für den Youngster eine "totale Überraschung".

In der Karbacher Oberliga-Mannschaft teilt sich Romaric Grenz die Einsätze mit Routinier Florian Bauer - und dennoch geht für den erst 19-Jährigen nun ein Traum in Erfüllung: Er wurde vom portugiesischen Nationaltrainer Togos, Paulo Duarte, für die Landesauswahl nominiert und darf nun mit ins Trainingslager. Scouts hätten ihn beobachtet, erzählt Grenz dem kicker, "der Verband hat sich dann per Mail bei mir gemeldet, ob ich grundsätzlich Interesse habe. Vor drei Tagen kam die Zusage fürs Trainingslager". Das soll vom 20.03. bis 29.03. im türkischen Antalya stattfinden - Testspiele stehen gegen Sierra Leone und Benin an. "Weiter wurde noch nicht geplant", sagt er.

Geboren ist Grenz im Jahr 2002 in Koblenz; er hielt in der Jugend für den JFV Rhein-Hunsrück, den FC Kaiserslautern und den FK Pirmasens. Im vergangenen Sommer wechselte er nach Karbach, wo er in der laufenden Saison bislang auf elf Einsätze kommt. Nach erfolgreicher Vorrunde mit dem FC Blau-Weiß wird er demnächst in der Meisterrunde starten.

Für U-Nationalmannschaften des Heimatlandes seines Vaters lief er hingegen nicht auf, erst jetzt geriet er auf den Schirm der Fédération Togolaise de Football: "Der Teammanager hat mir erzählt, dass sie derzeit vermehrt in Europa scouten. Aber jetzt gerade überrascht es mich total. Hier in Karbach hab ich einfach nicht damit gerechnet." Schließlich schien der zuletzt erfolgte Wechsel aus der viertklassigen Regionalliga zurück in die Heimat eher als Rückschritt. "Ich hätte auch als zweiter oder dritter Keeper in Pirmasens bleiben können, aber das bringt mich nicht weiter. Es war für mich wichtig, erstmal Spielpraxis zu bekommen. Ich will mich jetzt erstmal für ein paar Spielzeiten beweisen", sagt er. Den Traum Profifußball allerdings hat er noch nicht aufgegeben - tatsächlich könnte der durch seine jüngste Berufung auch neuen Aufwind bekommen.

"Eine Auszeichnung für uns"

Auch beim FC Karbach freilich ist man entsprechend stolz: "Wir sind ein kleiner Dorfverein. Solche Nachrichten sind nicht alltäglich", sagt Daniel Bernd, 1. Vorsitzender der Blau-Weißen. "Als Romaric im Sommer zu uns kam, haben wir noch Witze darüber gemacht, dass er irgendwann tatsächlich reelle Chancen auf die Nationalmannschaft hat", lacht Bernd, der dem Keeper "ein Riesen-Potenzial" bescheinigt. Dass eine solche Berufung ein Fingerzeig dafür ist, das Talent nicht allzulange in Liga fünf halten zu können, ist Bernd natürlich bewusst: "Das ist aber doch eine Auszeichnung für uns, ein solches Sprungbrett für Spieler zu sein", sagt er und verweist auch auf Angreifer Jeremy Mekoma, den sich der 1. FC Köln ab Sommer gesichert hat.

Von seinen künftigen Nationalmannschafts-Kollegen - der hierzulande bekannteste Name ist sicher Hoffenheims Top-Angreifer Ihlas Bebou - kennt Romaric Grenz übrigens keinen persönlich. Er habe noch Verwandtschaft in Togo, erzählt er, seine Tante lebe dort, häufig komme er aber nicht in das westafrikanische Land. Als es 2018 zuletzt soweit war, habe noch ein Flugbegleiter gescherzt, dass er doch hierbleiben und für die Nationalmannschaft spielen könne. Nun, vier Jahre später, könnte es tatsächlich soweit sein.