Ein neues Team und ein Highlight zum Auftakt: Der ELF-Spielplan steht

130 Tage vor dem Beginn der neuen Saison hat die ELF den Spielplan für die kommende Spielzeit bekanntgegeben.

In etwas mehr als vier Monaten fliegt das Ei in der EFL wieder durch die Luft. IMAGO/Nico Herbertz

Während in der NFL mit den Play-offs die entscheidenden Wochen laufen, ruht wie jeden Winter das Spielgeschehen in der EFL. Erst in etwas mehr als vier Monaten geht es weiter in der höchsten europäischen Football-Liga. Nun haben die Verantwortlichen den 14-wöchigen Spielplan veröffentlicht.

Derby am ersten Spieltag

Zum Auftakt am 25. Mai duellieren sich die Fehérvár Enthroners und die Vienna Vikings, die Helvetic Guards und Barcelona Dragons sowie die Milano Seamen und Raiders Tirol. Gleich einen Tag später wartet auf die Fans ein echter Leckerbissen: Die Cologne Centurions empfangen zum Derby Titelverteidiger Rhein Fire. Das Team aus Düsseldorf hatte sich zuletzt mit einer perfekten Saison zum Champion der ELF gekürt. Und auch in Stuttgart wird es direkt heiß, wenn der zweite Finalist der vergangenen Saison auf die Munich Ravens trifft.

Brisante Duelle in Woche 2

Beim Blick auf den zweiten Spieltag sticht das "Battle of Austria" heraus: Die Vienna Kings erwarten am 1. Mai die Raiders Tirol (1. Juni). Zu einem brisanten Duell kommt es derweil auch in Spanien, denn noch am selben Tag kämpfen die Debütanten Madrid Bravos gegen die Barcelona Dragons um den Sieg.

Während die Madrilenen ihre erste Saison in der ELF spielen, gehen mit Frankfurt Galaxy, den Hamburg Sea Devils, Berlin Thunder, den Cologne Centurions und Stuttgart Surge aus Deutschland, den Panthers Wroclaw (Polen) und den Barcelona Dragons aus Spanien gleich sieben Gründungs-Mitglieder in ihre vierte Spielzeit. Für die Paris Musketeers (Frankreich), die Helvetic Guards (Schweiz), die Fehérvár Enthroners (Ungarn), die Prague Lions (Tschechien), die Milano Seamen (Italien) und die Munich Ravens (Deutschland) ist es das zweite Jahr.

Mit weiteren Höhepunkten können die europäischen Football-Fans in Woche 9 rechnen, wenn sowohl die Top-Teams Rhein Fire und Frankfurt Galaxy aufeinandertreffen (21. Juli), als auch Stuttgart Surge und die Panthers Wroclaw (21. Juli).

"Es fällt mir wahnsinnig schwer, einen Favoriten hervorzuheben"

"Eines ist jetzt schon klar: Es wird eine enge und spannende Saison", freut sich Patrick Esume, Commissioner der ELF, "es fällt mir wahnsinnig schwer, einen Favoriten hervorzuheben. Alle Teams werden die Qualität haben, großartigen Football zu spielen und um die Play-offs zu kämpfen."