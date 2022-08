Ein Neuer soll Ottensen nach Fehlstart mehr Stabilität bringen

Aufstiegsanwärter Teutonia 05 erlebte eine böse Überraschung zum Auftakt bei Hannover 96 II: Beim 0:2 waren die Ottenser über weite Strecken chancenlos und mit dem Ergebnis letztlich gut bedient.

Aus Oldenburg zu Teutonia 05: Gazi Siala soll für mehr Stabilität in der Defensive sorgen. IMAGO/ULMER Pressebildagentur

Mehr zur Regionalliga Nord Spielplan

Tabelle

Tabellenrechner

Statistiken

Aus der Startelf des letzten Punktspiels der Vorsaison (3:3 in Hildesheim) war kein einziger Spieler mehr unter den ersten Elf beim FC Teutonia Ottensen. Die neue Formation und Trainer David Bergner müssen also erst zu einer Einheit werden - kein Wunder nach gerade mal fünf Wochen Vorbereitung.

Auf dem Papier sieht der neue Kader nach nunmehr 16 Neuzugängen vielversprechend aus - auf dem Platz war davon nicht viel zu sehen. Nur in der Viertelstunde vor der Halbzeit konnten die Hamburger die Partie ausgeglichen gestalten, ansonsten war das offensiv ausgerichtete Mittelfeld hauptsächlich defensiv gefordert. Das klappte lange mit viel Engagement. Der Knackpunkt kam nach knapp einer Stunde in Form des Platzverweises für den Ex-Meppener Janik Jesgarzewski. Die Gegentore - gegen Angstgegner 96 waren es im vorigen Jahr in zwei Spielen acht - waren die logische Folge.

So zielt der aktuelle Coup von Sportchef Liborio Mazzagatti darauf, die Defensive zu stabilisieren: Er verpflichtete Gazi Siala (27), der zuletzt mit dem VfB Oldenburg in die 3. Liga aufstieg. Er gehörte in Hannover allerdings noch nicht zum Kader.

Trainer Bergner wusste, dass der Start bei der Einkaufspolitik holprig sein könnte, sammelte aber unter Pflichtspielbedingungen nun wichtige Erkenntnisse. Und die Chance der Wiedergutmachung kommt in diesem heißen Monat schnell: Bereits am Dienstag geht es im Hamburger Pokal zum Oberligisten TuRa Harksheide, wo der zusammengewürfelte Kader einen Schritt nach vorn machen kann. Verloren ist zumindest noch lange nichts: Auch in der Aufstiegssaison zur Regionalliga Nord gab es einst zum Auftakt eine 1:2-Heimniederlage gegen den TuS Osdorf ...