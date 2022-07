"Ein neuer Fußball": Wie Guardiola Nagelsmann inspirierte

Am Freitag siedelte der FC Bayern von Washington D.C. nach Green Bay über. Es wartet das Highlight und die Generalprobe vor dem Supercup gegen ManCity.

Von Bayerns USA-Reise aus Green Bay, Wisconsin, berichtet Georg Holzner

Es ist ein beeindruckendes Stadion, das Lambeau Field, in Green Bay. Der Heimstätte der Packers, einem Top-Team in der NFL. Rund 80.000 Menschen passen rein - und diese Anzahl von Zuschauern wird auch in der Nacht von Samstag auf Sonntag (1 Uhr MESZ, LIVE! bei kicker) dabei sein, wenn der FC Bayern auf Manchester City trifft.

Zum ersten Mal findet in diesem für die NFL gebauten Stadion, dessen Platz etwas kleiner ist als ein gewöhnliches Fußballfeld, ein Fußballspiel statt. Dabei kommt es auch zum Duell der beiden Trainer Julian Nagelsmann und Pep Guardiola. "Als er Coach des FC Barcelona war, habe ich sehr viele Spiele angeschaut", erzählt Nagelsmann: "Er war jung, hat einen neuen Fußball spielen lassen. Ballbesitz, Gegenpressing. Das Gegenpressing war beeindruckend. Als Gegner hattest du keine Sekunde Zeit." Sofort wurde attackiert. Im Verbund. Das habe den aktuellen Bayern-Trainer imponiert.

"Wenn du ein junger Trainer bist, dann ist es normal, dass du dir viele Spiele in Europa anschaust und versuchst zu lernen - oder auf neue Ideen zu kommen", sagt Nagelsmann. Guardiola war also in gewisser Weise inspirierend für den Bayern-Coach, dem Nach-Nach-Nach-Nach-Nachfolger des aktuellen Chef-Coachs von Manchester City.

Zwei Begegnungen

In ihrem Trainerleben begegneten sich die beiden bisher zweimal in einem Pflichtspiel. In der Spielzeit 2018/19 traf Nagelsmann mit seinen damaligen Hoffenheimern in der Gruppenphase der Champions League auf Pep und dessen Citizens - es setzte zweimal eine knappe, aber verdiente 1:2-Niederlage für die TSG. Das Duell im Etihad entschied Leroy Sané mit einem Doppelpack und verabschiedete Nagelsmann damals aus der Königsklasse (drei Niederlagen, drei Remis) vorzeitig.

Flankentraining: Coman überzeugt mit Präzision

Nagelsmann wird an seinem Geburtstag erneut viele Spieler testen, womöglich auch das neue 4-4-2-System ein weiteres Mal probieren. Im Training ließ er am Freitag vor allem Flanken und Abschlüsse trainieren. Kingsley Coman, Noussair Mazraoui, Paul Wanner und Alphonso Davies schlugen die Bälle in die Mitte. Insbesondere Coman überzeugte mit scharfen, präzisen Hereingaben. Lucas Hernandez, Joshua Zirkzee und Thomas Müller waren in Torlaune. Die Bayern sind bereit für das erste sanfte Kräftemessen in dieser Vorbereitung.

Es wird in jedem Fall ein besonderes Wiedersehen. Auch Pep Guardiola freut sich darauf. Der City-Coach hat den FCB in höchsten Tönen gelobt und wird eines Tages, so kündigte er an, auch wieder einmal ein Spiel in der Allianz Arena besuchen.