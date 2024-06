Ein neue Ära mit einem Roglic in Bestform

Bei der Gründung Bora hansgrohes wurde er belächelt, als er den Toursieg als Ziel ausgab. Nun greift Ralph Denk dank des Einstiegs von Red Bull und des slowenischen Topfahrers Primoz Roglic nach der Krone im Radsport.

Neuer Name, neues Trikot - aus Bora hansgrohe wird bei der am Samstag in Florenz startenden Tour de France Red Bull Bora hansgrohe. Am Mittwoch präsentierte der "neue" Rennstall in Salzburg im Red Bull Hangar-7 auf großer Bühne sein neues Outfit und sein achtköpfiges Tour-Team, das sich mit Primoz Roglic als Leader in den Zweikampf zwischen Tadej Pogacar und Jonas Vingegaard drängeln will.

Auch wenn der Einstieg des österreichischen Getränkegiganten Red Bull beim deutschen Weltklasse Radteam Bora hansgrohe bereits Ende Januar amtlich fixiert wurde, so beginnt am Samstag die neue Ära erst richtig: Bei der Tour de France geht die im oberbayrischen Raubling beheimatete Equipe erstmals als Red Bull Bora hansgrohe an den Start - drei Tage vor dem Tourstart in Florenz enthüllte das Team in Salzburg das mit Spannung erwartete neue Outfit.

Für Ralph Denk war dieser Tag verständlicherweise ein ganz besonderer. Vor 14 Jahren, als der Profiradsport in Deutschland nach etlichen Doping-Skandalen komplett am Boden lag, hatte der 50-Jährige den Rennstall damals mit dem verrückt anmutenden Ziel "eines Tages das Gelbe Trikot zu gewinnen", gegründet. Gestartet in der dritten Liga des Radsports hat er das Team Zug um Zug in die Weltspitze geführt und damit so attraktiv gemacht, dass Red Bull es sich für seinen Einstieg ins Radsportsponsoring auserkoren hat - bislang hat das Unternehmen mit dem Sitz in Fuschl am Wolfgangsee nur einzelne Fahrer wie Wout van Aert unter Vertrag.

Dass die Österreicher mit 51 Prozent nunmehr Mehrheitseigentümer sind, stellt für Denk überhaupt kein Problem dar, im Gegenteil, er ist stolz, dass Red Bull gerade bei seinem Team in den Profi-Radsport eingestiegen ist. Er, der weiterhin Boss des Teams geblieben ist, sieht eine "Partnerschaft auf Augenhöhe", und spricht bewegt von einem "neuen aufregenden Kapitel" und einer "neuen Ära".

Denk: "Dann hätte ich die Verhandlungen sofort gestoppt"

Ein Kapitel, das übrigens erst gar nicht aufgeschlagen worden wäre, wenn die bisherigen treuen Partner Bora und hansgrohe nicht den Daumen gehoben hätten. "Wenn sie nicht einverstanden gewesen wären, hätte ich sofort die Verhandlungen gestoppt", betont Denk, den mit den Eigentümer der beiden deutschen Unternehmer mehr als eine geschäftliche Partnerschaft verbindet.

In der neuen Kombination mit dem finanzstarken und bekanntermaßen höchst ambitionierten Partner Red Bull steigen die Chancen, dass Denks großer Traum von Gelb wahr wird. Oliver Mintzlaff, der Geschäftsführer von Red Bull, hat den Sieg bei dem bedeutendsten Radrennen als Ziel ausgegeben. Das Budget, das Denk und seinen Mitstreitern in Zukunft zur Verfügung stehen wird, soll von rund 25 auf 45 Millionen Euro steigen, damit würde das Team finanziell ungefähr in der Liga von Pogacars Equipe UAE und von Vingegaards Rennstall Visma - Lease a bike mitspielen. Wobei Denk betont, dass es nicht um den größten Etat geht, sondern die Mittel am besten einzusetzen. "Das ist mein Aufgabe."

Denk: "Wir wollen uns keinen Pogacar kaufen"

Allerdings bedeutet dies nicht, dass der Traum von Gelb mit der Brechstange, beziehungsweise dem Scheckbuch erzwungen werden soll. "Wir wollen uns keinen Pogacar kaufen, sondern uns selbst einen aufbauen", betont Denk. Mit dem größeren Etat soll ein U-23-Team aufgebaut werden, zudem wird die in dieser Saison aus finanziellen Gründen nicht gerade schlagkräftige Klassiker-Fraktion ausgebaut und verstärkt. "Wir sehen das neue Projekt nicht nur unter dem Erfolgsaspekt. Wir wollen generell eine Benchmarke im Radsport werden. Das Projekt Gelb ist ehr mittelfristig angelegt", erläutert Denk.

Wobei das mit dem mittelfristig nur bedingt stimmt. Nichts weniger als den ganz großen Coup hat Red Bull Bora hansgrohe im Sinn, wenn am Samstag in Florenz der Startschuss für die Tour fällt. Deswegen hat sich Denk noch ohne den Partner Red Bull im vergangenen Jahr gewaltig gestreckt, um mit Primoz Roglic einen Fahrer unter Vertrag zu nehmen, der als dreimaliger Vuelta-Sieger und letztjähriger Gewinner des Giro d'Italia zum Quartett der weltbesten Gesamtklassement-Fahrer gehört. Der 34-Jährige hat die Folgen seines schweren Sturzes Anfang April bei der Baskenland Rundfahrt überwunden und fühlt sich auf den Punkt "top-fit". Sein Sportmanager Rolf Aldag kann im Wissen um die Werte des Slowenen bestätigen: "Wir sind zuversichtlich und absolut bereit!"

Doch Zuversicht hin, Zuversicht her, es muss alles, wirklich alles passen, um in gut drei Wochen in Nizza mit Roglic in Gelb die Tour beenden zu können. Dies beinhaltet auch, dass bei Pogacar und Vinegegaard eben nicht alles passen wird. Können die beiden Giganten ihre Bestform auf die Straße bringen, wird es für Roglic verdammt schwer bis unmöglich. Das müssen ihm gemäß des bekannten Werbespruchs des neuen Partners vermutlich schon Flügel wachsen.