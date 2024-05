Ein NBA-Star in der Landesliga: Schröder kickt für Germania Bleckenstedt

Rund zwei Monate vor Beginn der Olympischen Spiele hat Basketball-Star Dennis Schröder einen Ausflug in den Amateurfußball unternommen. Der Point Guard der Brooklyn Nets aus der NBA lief in der Landesliga Braunschweig für Germania Bleckenstedt auf.

Der FC Germania Bleckenstedt hat sicherlich schon sportlich angenehmere Abende erlebt. Am Mittwoch musste sich die Elf von Trainer Gökhan Arikoglu in der Landesliga Braunschweig dem 1. SC Göttingen vor heimischer Kulisse mit 1:5 geschlagen geben. Dennoch verströmte dieses Nachholspiel einen besonderen Glanz, den Glanz eines Weltstars. In der Startaufstellung des FC Germania stand nämlich Dennis Schröder (30), der in der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA für die Brooklyn Nets spielt und mit der deutschen Nationalmannschaft 2023 den Weltmeistertitel als wertvollster Spieler des Turniers gewann.

Doch wie kommt es dazu, dass ein Weltklasse-Sportler für einen Sechstliga-Klub aus einem Stadtteil von Salzgitter gegen den Ball tritt? "Ich wollte immer mal mit meinem Schwager zusammen auflaufen", erklärte Schröder der Braunschweiger Zeitung und meinte damit Daniel Ziolo, der regelmäßig für den FC Germania auf dem Platz steht. "Ich sollte vorne links für ein bisschen Unruhe sorgen", verriet der in der 62. Minute ausgewechselte NBA-Star nach Abpfiff seinen fußballerischen Auftrag.

Weitere Einsätze im Amateurfußball sind für den gebürtigen Braunschweiger dem Vernehmen nach nicht komplett ausgeschlossen, aber natürlich genießt für Schröder schon bald wieder Basketball Priorität. In knapp zwei Monaten beginnen in Paris die Olympischen Spiele, dann will die deutsche Nationalmannschaft um ihren Kapitän eine ähnlich gute Figur wie bei der WM im Vorjahr abgeben.