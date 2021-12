Ein Nagelsmann-Schreck aus der Westfalenliga und der nächste Wirtz-Rekord: Das bringt der 16. Spieltag

Mit einer englischen Woche biegt die Bundesliga langsam auf die Jahres-Zielgeraden ein. Geboten am Dienstag und Mittwoch: vermutlich viel Bewegung in der Tabelle, der nächste Rekord für Florian Wirtz - und ein Blick nach Espelkamp.

Matarazzo gegen Nagelsmann - und der Blick in die Westfalenliga

Den Appetizer für die englische Woche gibt am frühen Dienstagabend der Südschlager zwischen Stuttgart und Bayern - und damit auch zwischen zwei, die schon lange vor den Geisterspielen ohne viel Publikum aufeinandertrafen. Rund 100 Zuschauer waren vor Ort, als der damals 27 Jahre alte Julian Nagelsmann im Oktober 2014 mit der U 19 der TSG Hoffenheim erstmals auf Pellegrino Matarazzo und die Junioren des 1. FC Nürnberg traf und 1:0 gewann. Im Profibereich wartet der VfB-Coach aber noch auf einen Punkt und ein Tor gegen seinen ehemaligen Chef. Vielleicht sollte er mal an Henrik Bartsch zurückdenken. Der schoss Matarazzo im November 2015 mit einem Doppelpack zu seinem einzigen Sieg in fünf Duellen gegen Nagelsmann - und spielt mittlerweile bei Preußen Espelkamp in der Westfalenliga.

Wird das Bundesliga-Mittelfeld durchgemischt?

Am Dienstagabend könnte es dann zu reichlich Bewegung im Mittelfeld der Bundesliga kommen. Fünf der sechs Teams, die im späten Fenster spielen, sind in der Tabelle innerhalb von nur drei Punkten angesiedelt. Beim Duell Wolfsburg (20 Punkte) gegen Köln (19 Punkte) treffen gar zwei Tabellennachbarn aufeinander, Hertha-Trainer Tayfun Korkut (18 Punkte) hofft im fünften Anlauf auf seinen ersten Sieg bei Mainz 05 (21 Punkte). Und mittendrin liegt der VfL Bochum (20 Punkte), der es mit dem einzigen Nicht-Mittelfeld-Team des Abends zu tun bekommt. Der Tabellenvorletzte aus Bielefeld dürfte aber zumindest ein bisschen Hoffnung auf einen dringend notwendigen Sieg haben: Die letzten vier Heimspiele gegen den VfL, die jeweils in Liga zwei stattfanden, gewannen die Ostwestfalen allesamt.

Gegen Hütter klappte es, mit ihm nicht: Gladbachs Ecken-Kuriosum

Den Mittwoch eröffnet Adi Hütter mit Borussia Mönchengladbach gegen seinen Ex-Verein Eintracht Frankfurt. Ein Duell, bei dem fast unweigerlich Erinnerungen an die Vorsaison wach werden, als die SGE in der Woche nach Bekanntwerden des Hütter-Wechsels mit 0:4 in Mönchengladbach unterging. Bemerkenswert: Drei Gladbacher Tore fielen damals nach Eckbällen, seitdem erzielte die Borussia in der Bundesliga keinen einzigen Treffer mehr auf diese Weise.

Der Mittwoch der Verfolger - Wirtz vor neuem Rekord

Der Mittwochabend steht dann ganz im Zeichen der Verfolger-Duelle: Der Dritte aus Leverkusen empfängt den Vierten aus Hoffenheim - Florian Wirtz könnte als jüngster Spieler der Bundesliga-Historie sein 50. Bundesliga-Spiel absolvieren. Außerdem ist der Fünfte aus Freiburg zu Gast beim Sechsten Union Berlin - gleichzeitig das Duell der beiden dienstältesten Bundesliga-Trainer Christian Streich und Urs Fischer.

Donnerstag statt Mittwoch: Frustabbau bei BVB und RB?

Außerdem am Mittwochabend: zwei Teams, die nun nicht mehr so oft am Mittwochabend spielen. Sowohl für Dortmund als auch für Leipzig verlagert sich das internationale Programm in dieser Saison künftig auf den Donnerstag - Zeit, um sich Frust von der Seele zu schießen? Die Gegner aus Fürth (in Dortmund) und Augsburg (gegen Leipzig) stehen zwar im Tabellenkeller, feierten am Wochenende aber jeweils einen Sieg.