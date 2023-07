Ein nächster Schritt: Nürnbergs Stadtrat gibt grünes Licht für Stadion-Umbau

Der Nürnberger Stadtrat hat grünes Licht für die weitere Planung des neuen Stadions des 1. FC Nürnberg und dessen Umfeld gegeben.

Wie der Zweitligist am Donnerstag mitteilte, beschäftigte sich der Stadtrat am Mittwoch mit der Machbarkeitsstudie zum Max-Morlock-Stadion und begrüßte das vorgeschlagene Vorgehen. Nun wollen die Verantwortlichen mit der Nürnberger Bürgerschaft in den Austausch treten.

"Danach entscheidet wieder der Stadtrat. Eine große Frage - neben vielen anderen - ist natürlich die der Finanzierung", sagte Oberbürgermeister Marcus König. Zur Finanzierung brauche es starke Partner. Das Finanzreferat soll gemeinsam mit dem Verein und Dritten einen Vorschlag erarbeiten. Die Kosten liegen nach ersten Schätzungen bei rund 200 Millionen Euro. Über die weiteren Schritte will der Stadtrat im Winter 2023/24 entscheiden.

Vollumbau zum reinen Fußballstadion empfohlen

Anfang Juli waren die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie zur Zukunft der Nürnberger Arena vorgestellt worden. Die Studie empfahl einen Vollumbau. Die Stadionumgestaltung soll unter denkmalschutzgerechter Integration der achteckigen Grundform und der Haupttribünenfassaden geschehen.

Zudem soll die Tartanbahn weichen, so dass die Fans näher an das Spielfeld heranrücken. Außerdem soll es mehr VIP-Logen geben. Weitere Flächen für andere Sportarten sind im Umfeld ebenfalls vorgesehen.