Ein Melsunger unüberwindbar: Er hat die meisten Blocks in der HBL

Wer hat die meisten Würfe in der abgelaufenen Bundesliga-Saison geblockt? Ein Melsunger Hüne war dabei nur schwer zu überwinden.

Adrian Sipos offenbarte sich als unüberwindbarer Riese in der Abwehr. saschaklahn.com/Nick Jürgensen

Jeder Handball weiß, dass im Innenblock zumeist die größten Recken stehen. Über sie sollte man im besten Fall nicht werfen, denn die Chance auf einen Block sind dort größer.

Dennoch suchen die Teams immer wieder einen Weg über die Mitte der Abwehr und versuchen dort ihr Glück. Das war jedoch nicht immer von Glück gekrönt. Besonders der Innenblock der SG Flensburg-Handewitt bewies sich hierbei als unüberwindliches Bollwerk.

Blaz Blagotinsek und Johannes Golla blockten satte 64 Würfe - und somit so viel wie kein anderes Duo in der Liga. Insgesamt kam die SG sogar auf 83 Blocks.

MT-Star übertrumpf deutsche Olympia-Fahrer

Doch auch der deutsche Innenblock beim VfL Gummersbach muss sich nicht verstecken. Mit 58 Blocks sind Julian Köster und Tom Kiesler das zweite beste Duo der Liga.

An der Spitze thront jedoch ein Bundesliga-Neuling. Adrian Sipos spielte sich schnell in das Herzstück der MT-Abwehr und bekam immer wieder seine Finger an den Ball. Insgesamt verhinderte er 36 Wurfversuche mit seinen langen Armen - und ist damit der Nachfolger von Simon Hald, der im Vorjahr gar auf 49 Blocks kam.

Sein Verein schwärmt daher von "Simi", wie der Spitzname des Ungars lautet. In einer Mitteilung spricht die MT vom "Turm Sipos", der eine Körpergröße von 1,98m misst. Dabei ist er eigentlich nur der drittgrößte Spieler im Team, denn sowohl Dainis Kristopans (2,14m) wie auch Rogeiro Moraes (2,04m) sind noch größer.

Sebastian Mühlenhof

Die meisten Blocks 2023/2024