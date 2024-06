Ein Melsunger dominiert: Er ist der schnellste Spieler der Bundesliga

Wer ist eigentlich der schnellste Spieler der Handball-Bundesliga? Ein Melsunger dominiert diese Statistik überraschend deutlich:

Die Außen sind die schnellsten Spieler im Handball. Das gilt als Gesetz. Und tatsächlich: Beim Blick auf die Top-Geschwindigkeiten in der gerade abgelaufenen Bundesliga-Saison 2023/24 bestätigt sich das. Unter den offiziellen Top100 (laut Kinexon-Daten) steht 98 Mal der Name eines Links- oder Rechtsaußen (einige sind mehrfach vertreten).

Während die Kreisläufer (nicht sonderlich überraschend) völlig fehlen, tauchen zwei Rückraumspieler dort auf. U21-Weltmeister Stephan Seitz (HC Erlangen) hat mit 29,95 Kilometern pro Stunde gerade so den Sprung geschafft. Neu-Nationalspieler Marko Grgic (ThSV Eisenach) wurde mit einer Geschwindigkeit von 30,49 km/h geblitzt.

Ignatow knackt 32 km/h-Marke

Die absolute Höchstgeschwindigkeit eines Bundesliga-Profis lag bei über 32 km/h. Beim Top-Spieler in dieser Kategorie, Dimitri Ignatow, wurden genau 32,26 Stundenkilometer gemessen. Der Rechtsaußen der MT Melsungen dominiert: Vier der fünf Höchstgeschwindigkeiten der Saison gehen auf das Konto Ignatows. Er ist der einzige Akteur, der die 32 km/h-Marke geknackt hat - und das zwei Mal.

Ärgster Verfolger: Yannick Fraatz

Yannick Fraatz (Bergischer HC) kommt da mit 31,86 Stundenkilometern noch am dichtesten heran. So schnell war der Rechtsaußen beim Auswärtsspiel in Balingen am 29. Spieltag unterwegs.

bec

Die Maximal-Geschwindigkeiten 2023/24