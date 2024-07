Ein Meister für Ingolstadt: Ellis kehrt zum ERC zurück

Nach einem erfolgreichen Abschluss bei den Eisbären Berlin mit dem Meistertitel zieht es Morgan Ellis nach Ingolstadt zurück. Dort soll er eine tragende Rolle übernehmen.

Am Ende einer nervenaufreibenden und langen Saison streckte Morgan Ellis den Meisterpokal der DEL in die Höhe, den er zuvor mit den Eisbären Berlin in Spiel fünf der Play-off-Serie gegen Hauptrundensieger Fischtown Pinguins aus Bremerhaven gewonnen hatte. Es war das letzte Mal, dass der 32-Jährige für den Hauptstadtklub auf dem Eis stand, denn den Kanadier zieht es nach drei Jahren in Berlin zurück nach Ingolstadt.

DEL 2024/25 Der Spielplan

Dort hat Ellis einen Einjahresvertrag unterschrieben, wie der DEL-Klub am Mittwoch mitteilte. Der Verein aus Oberbayern ist für Ellis kein Neuland, spielte er doch schon in der Saison 2020/21 ab Anfang Dezember 2020 für den ERC und verpasste mit Ingolstadt den Einzug ins Play-off-Finale im Halbfinale gegen Berlin nur knapp.

Er erfüllt das Profil, nach dem wir unseren letzten Importspieler für die Defensive gesucht haben, sehr gut. Tim Regan

Nun kehrt er also zurück und läuft auch wieder mit der Rückennummer 4 auf. Die Begründung, weshalb Ingolstadt wieder auf Ellis setzt, lieferte Sportdirektor Tim Regan: "Er erfüllt das Profil, nach dem wir unseren letzten Importspieler für die Defensive gesucht haben, sehr gut. Mit seinen Fähigkeiten als Allrounder und Führungspersönlichkeit wird er nicht nur auf dem Eis, sondern auch in der Kabine eine wichtige Rolle einnehmen." Regan adelt Ellis als "Charakterspieler, der weiß, wie man gewinnt, und der immer den Teamgedanken in den Vordergrund stellt".

In der DEL absolvierte der Kanadier bislang 288 Spiele, 42 davon in den Play-offs. Zudem spielte er für Team Kanada bei den Olympischen Spielen 2022 mit und erreichte das Viertelfinale.