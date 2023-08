"Ein Meilenstein": ELF-Finale 2024 wird auf Schalke ausgetragen

Nach Fußball, Biathlon und Motorsport erhält die Veltins-Arena jetzt auch wieder ein Football-Event: Die European League of Football (ELF) wird ihr Championship Game 2024 auf Schalke austragen.

Wie die ELF und der FC Schalke 04 am Freitag in einer gemeinsamen Pressemitteilung bekanntgaben, wird das Finale der kommenden ELF-Saison in der Veltins-Arena ausgetragen. Terminiert ist die Partie auf den 22. September 2024, Tickets können schon jetzt erworben werden. Das Finale der aktuell laufenden ELF-Saison wird am 24. September 2023 in Duisburg ausgetragen.

"Mit dieser Entscheidung setzen wir einen weiteren Meilenstein in der Entwicklung unserer Liga", wird ELF-Geschäftsführer Zeljko Karajica in der Mitteilung zitiert, Commissioner Patrick Esume ergänzt: "Die Veltins-Arena garantiert eine herausragende Stimmung und wenn ich daran denke, dass unser Championship Game 2024 auf Schalke ausgetragen wird, bekomme ich schon jetzt eine Gänsehaut. (...) Die Region gehört zu den Football-Hochburgen in Deutschland und es ist überragend, dass wir das Endspiel im Herzen des Ruhrgebiets ausspielen werden." S04-Vorstandsmitglied Christina Rühl-Hamers freut sich, "Fans aus der ganzen Welt in Gelsenkirchen begrüßen zu dürfen."

Die Veltins-Arena, in der neben den Heimspielen des FC Schalke 04 auch Konzerte sowie Events im Biathlon und Motorsport ausgetragen werden, war 2003 und 2004 die Heimspielstätte des damaligen NFL-Europe-Teams Düsseldorf Rhein Fire, das 2007 aufgelöst wurde. Ein gleichnamiges, rechtlich aber komplett neues Team gehört in der aktuellen ELF-Saison zu den Titelanwärtern. 2004 fand außerdem der World Bowl, das Endspiel der damals noch bestehenden NFL Europe, auf Schalke statt. Damals gewann Berlin Thunder gegen Frankfurt Galaxy mit 30:24 - beide Teams treten mittlerweile in der ELF an.

Das Finale 2024 wird das insgesamt vierte Endspiel der 2020 gegründeten ELF sein - und der vierte verschiedene Austragungsort für das Finale. 2021 stieg das Championship Game zwischen Frankfurt Galaxy und den Hamburg Sea Devils (32:30) in der Merkur-Spiel-Arena in Düsseldorf, 2022 bezwangen die Vienna Vikings die Hamburg Sea Devils im Wörthersee-Stadion im österreichischen Klagenfurt. 2023 kehrt das Endspiel zurück nach Duisburg und somit nach Nordrhein-Westfalen - wo es 2024 auch bleiben wird.