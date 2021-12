Mit Alexander Wehrle verlässt der Geschäftsführer die 1. FC Köln KgaA und schließt sich dem VfB Stuttgart an. In der Domstadt wird man ihn erst mal ersetzen müssen. Ein Kommentar von kicker-Redakteur Frank Lußem.

Hat in Köln Fußspuren hinterlassen: Alexander Wehrle. imago images/Eduard Bopp

Der nun öffentlich kommunizierte Abschied von Alexander Wehrle als Geschäftsführer der 1. FC Köln KgaA überrascht nicht. Das Angebot aus Stuttgart vermittelte dem 47-Jährigen die Wertschätzung, die er bei den Geißböcken offensichtlich nicht mehr genoss. Ein Angebot über die Verlängerung seines Vertrages um lediglich ein Jahr dort lehnte er ab, stattdessen intensivierte er die Gespräche mit seinem Ex-Klub VfB.

Wehrle wird - wann immer er aussteigt - nicht vertragsbrüchig, eine Klausel in seinem Arbeitspapier erlaubt den Rückzug vor Vertragsende 2023, sobald die Geschäftsführung personell aufgestockt wird. Dies geschah nun mit den Verpflichtungen von Christian Keller (43) und Philipp Türoff (45).

Mit Wehrle verlässt den FC ein Mann, den man eigentlich nicht gehen lassen darf. Visionär, pfiffig, überragend in der Akquise immer neuer Sponsoren und fantasievoll im Bekämpfen von wirtschaftlichen Krisen - Wehrles Verdienste sind unbestritten.

Dass ihm eine Handvoll Traditionalisten immer wieder unterstellte, er wolle den Klub verkaufen, ist nicht haltbar. Es gibt keine belastbare Aussage in diese Richtung. Im Gegenteil, Wehrle betonte immer wieder, das Mandat des Souveräns - der Mitgliederversammlung - sei für alle bindend. Auch die Knüppel, die ihm führende Politiker der Stadt Köln zwischen die Beine warfen in Sachen Ausbau der Infrastruktur, entmutigten Wehrle nicht. Diesen Kampf wird er bis zum letzten Tag in Köln kämpfen.

Clevere Modeste-Deals

Wenn die Fans heute Anthony Modeste zujubeln, dann vergessen viele, dass Wehrle es war, der den Franzosen zunächst für knapp 30 Millionen Euro nach China verkaufte und ihn dann auf dessen Bitten ohne Ablöse zurückholte. Dass er beschimpft wurde, als es sportlich nicht lief, machte ihm ebenso wenig aus, wie er sich nun in den Vordergrund drängt.

Wehrle war einer der ersten in der Liga, der mit Startups in vielen Bereichen zusammenarbeitete, der den E-Sport gewinnbringend intensivierte und den FC gesellschaftlich, politisch und sozial als viel gehörte Stimme in der Stadt platzierte.

Das alles wird er hinterlassen. Wann seine Zeit in Köln genau endet, ist unklar. Wer zum Konkurrenten wechselt, wird normalerweise sofort freigestellt. Dies kann der FC sich nicht erlauben. Wenn auch in der kommenden Transferperiode nicht viel passieren wird, müssen die Lizenzierung (bis 15. März) und der Transfer-Sommer vorbereitet werden. Beides schwierig mit den Neuen: Türoff mag eine Spitzenkraft sein, arbeitete bereits für Unternehmen wie SAP und Red Bull. Die Bundesliga ist allerdings Neuland für ihn. Zu rechnen ist damit, dass Kollege Keller seine Auszeit verkürzt und nicht erst am 1. April 2023 in Köln beginnt. Mit Blick auf die kommende Saison eine alternativlose Entscheidung.

Bei Türoff gibt es eine Pikanterie am Rande. Als Finanzchef des Schuhherstellers Birkenstock begleitete er im Februar 2021 dessen Übernahme durch eine amerikanisch-französische Beteiligungsgesellschaft. Er weiß also, wie man Investoren an Bord holt. Das hat er Wehrle voraus.