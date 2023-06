Ein kontrollierter Freigeist: Warum Grealish bei ManCity nicht mehr wegzudenken ist

Pep Guardiola liebt die Perfektion, diese hat der Spanier mittlerweile auch Jack Grealish vermittelt. Nicht nur deswegen ist der Flügelspieler bei Manchester City nicht mehr wegzudenken.

Jack Grealish hatte soeben sein erstes Tor für Manchester City erzielt, da stellte Pep Guardiola gleich mal die grundsätzliche Einstellung seines Spielers zum Toreschießen infrage. "Ich weiß nicht, ob er diese Mentalität hat", sagte der Spanier, der in diesem Moment Raheem Sterling als Paradebeispiel nannte, wenn es darum geht, die angestammte Flügelposition zu verlassen und den gegnerischen Strafraum mit aller Macht zu besetzen. Genau das hatte Grealish bei seinem Debüt-Treffer am 2. Spieltag der Saison 2021/22 gegen Norwich City (5:0) eigentlich gemacht, doch Guardiola blieb erst einmal skeptisch. "Ob er das auch dauerhaft kann, muss ich erst herausfinden."

118 Millionen Euro hatte ManCity in jenem Sommer für Grealish an Aston Villa überwiesen, was den Engländer bis heute zum teuersten Neuzugang der Vereinsgeschichte macht. Dementsprechend groß waren die Erwartungen an den Mann, der bei den Villans in über 200 Pflichtspielen 75 Scorerpunkte sammelte und mit damals 25 Jahren den bekannten nächsten Schritt machte. Größer und vor allem anspruchsvoller hätte dieser kaum sein können, schloss sich Grealish schließlich der Mannschaft - oder dem Trainer - mit dem größten Drang nach Perfektion an.

Als ich unter Dean Smith spielte, sagte er zu mir: 'Geh und finde heraus, wo in der Verteidigung deiner Meinung nach das schwache Glied ist.' Jack Grealish

Von Perfektion, zumindest wie Guardiola sie versteht, war Grealish damals noch ein gutes Stück entfernt. Grundsätzlich brachte der Rechtsfuß damals schon nahezu alles mit, wurde in seinem Lernprozess von Guardiola aber noch nicht von der Leine gelassen. Der Fokus galt bei Grealish, wie bei fast allen Neuzugängen, zunächst darauf, das Guardiola'sche Positionsspiel zu verinnerlichen. Immergleiche Abläufe sollten verhindern, dass seine Kreativität ihn in falschen Momenten überkommt und somit das ganze Spiel der Skyblues gefährdet.

"Es ist so anders als das, was ich bei Aston Villa gewohnt war", sagte Grealish im März dieses Jahres zu "Sky Sports". "Als ich unter Dean Smith spielte, sagte er zu mir: 'Geh und finde heraus, wo in der Verteidigung deiner Meinung nach das schwächste Glied ist. Wenn du willst, geh nach rechts, in die Mitte oder halte dich an der Seitenlinie.'"

Guardiola beraubte Grealish dieser Freiheiten, weil sich ein Flügelspieler in seinem System so nicht zu verhalten hat. So sah Grealishs Spiel von Woche zu Woche oft gleich aus. Auf dem linken Flügel kleben, mit dem rechten Fuß nach innen ziehen, Querpass. Spielentscheidende Szenen kreierte Grealish eher selten, dennoch brachte er es in seiner Premierensaison auf 39 Pflichtspiele und zehn Scorerpunkte. In der K.-o.-Phase der Champions League verzichtete Guardiola jedoch meist auf Grealish, die bereits eingelernten Phil Foden und Sterling bekamen den Vorzug.

Wenn die Skyblues nun am Samstag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) das Finale der Königsklasse gegen Inter Mailand bestreiten, führt an Grealish aber kein Weg mehr vorbei. Dabei startete er auch in diese Saison relativ verhalten, eine Knöchelverletzung bremste ihn zunächst aus.

Während es für ManCity grundsätzlich nicht allzu rund lief und Arsenal in der Liga zwischenzeitlich davonmarschierte, wurden auch die Stimmen gegen Grealish lauter. Guardiola stellte sich jedoch vor seinen Schützling, der für die breite Masse immer noch viel zu wenig Ertrag für sein hohes Preisschild lieferte. "Wir haben ihn nicht wegen der unglaublichen Tore oder Assists bei Aston Villa verpflichtet", so der Spanier, "es hatte andere Gründe."

Deutlich mehr Spielzeit in der Königsklasse

Diese sind mittlerweile erkennbar. Neben dem Faktor Erling Haaland, der als Zielspieler Grealishs Art und Weise auf dem Platz entgegenkommt, hat sich der mittlerweile 27-Jährige ein Stück weit aus Guardiolas Korsett gelöst und bereichert die Skyblues mehr und mehr mit seiner Spielweise, die immer noch von Dribblings vom Flügel ins Zentrum geprägt ist. Mittlerweile bindet Grealish damit aber mindestens zwei Gegenspieler, was wiederum freie Räume für die Mitspieler schafft.

Neben dem nun verinnerlichten Positionsspiel, das von ihm verlangt, das Spiel maximal breit zu gestalten, darf Grealish mittlerweile häufiger selbst Momente kreieren - mit erkennbarem Ertrag. 66,7 Prozent seiner Dribblings schloss Grealish in dieser Champions-League-Saison erfolgreich ab, 2021/22 waren es noch 60 Prozent. Eine Entwicklung, die erst mit Blick auf die gesammelte Spielzeit in der Königsklasse an Relevanz gewinnt. In den bisher zwölf CL-Spielen startete Grealish elfmal, spielte sechsmal durch - gegenüber letzter Saison ein Anstieg an Minuten auf dem Platz von 36,7 Prozent.

Warum die Statistik kaum eine Rolle spielt

In dieser CL-Saison ist Grealish zwar noch ohne Tor, doch nur daran wird der englische Nationalspieler schon lange nicht mehr gemessen. "Statistiken sind nur ein paar Informationen, die wir haben, aber es gibt Spieler, die die Mannschaft gut spielen lassen und nicht in den Statistiken aufgeführt sind", so Guardiola, der damit auch Grealish meinte. "Es geht darum, wie man spielt, wenn man sein Maximum gibt, um seinen Teamkollegen zu helfen."

Grealish ist aus der Startelf nun nicht mehr wegzudenken, weil er auch das Spiel gegen den Ball eingeflößt bekommen hat und es mittlerweile beeindruckend umsetzt - zwei Szenen beweisen das. Beim 4:1-Ligasieg über Liverpool jagte Grealish als Einziger im Vollsprint dem nach einer Ecke enteilten Mohamed Salah hinterher. Der beileibe nicht langsame Ägypter startete etwa an der Mittellinie mit einigen Metern Vorsprung vor Grealish, der am eigenen Strafraum Salahs Querpass gerade noch abfing und einen höheren Rückstand verhinderte. Sekunden später erzielte Julian Alvarez das zwischenzeitliche 1:1 - auf Vorlage von Grealish, der längst wieder bestens positioniert stand.

Grealishs entscheidender Ballgewinn gegen Bayern-Verteidiger Dayot Upamecano. IMAGO/Sportimage

Eine ähnlich wichtige Aktion gegen den Ball hatte Grealish im Viertelfinal-Hinspiel der Königsklasse gegen den FC Bayern, als er Dayot Upamecano im Spielaufbau aggressiv unter Druck setzte, dem Franzosen die Kugel klaute und Haaland bediente. Der Norweger flankte auf Bernardo Silva, der zum zwischenzeitlichen 2:0 traf.

So sind es nicht mehr nur seine Tempodribblings und seine letzten Pässe, durch die Grealish bei den Skyblues mittlerweile höchste Anerkennung genießt. "Die Qualität, um die Abwehrkette zu attackieren, hatte er schon immer", so Guardiola. Was sich jetzt geändert hat? "Seine Bereitschaft, ins Risiko zu gehen und wichtige Entscheidungen zu treffen, macht aktuell den Unterschied."

Aus dem einstigen Freigeist, der auf dem Platz herumlief, wo er wollte, ist ein kontrollierter Flügelspieler geworden, wie ihn sich Guardiola von Anfang an gewünscht hat. Die Frage nach der Mentalität stellt sich längst nicht mehr.